Il Covid di Briatore interessa una certa fetta della popolazione italiana. Quella più rancorosa, quella che non disdegna discoteche e divertimenti con la mentalità del “per me è giusto, per altri no”. Succede così che per l’imprenditore brianzolo, ex marito della Gregoraci, ricoverato al San Raffaele di Milano e risultato positivo al test per il Cotonavirus, i like si trasformino in pollice verso: esulta Travaglio con il titolone su Il Fatto Quotidiano “Quelli che il Covid non esisteva”, è notizia di apertura (sic!), e non pago sottolinea che il manager della più frequentata discoteca di Porto Cervo “finora attaccava il governo per lockdown e disco chiuse. Risultato: 58 contagiati al Billionaire e lui ricoverato”. Dimenticando però che le accuse di Briatore non erano tanto nel merito sanitario dell’epidemia, quanto nella gestione dell’emergenza economica. Un caos che si protrae ormai da 6 mesi, tra svolte, proclami e marce indietro, sussidi promessi e mai arrivati ai destinatari. Intanto c’è chi per le incognite lavorative del prossimo autunno si toglie la vita, come accaduto a Firenze dove un ristoratore 44 enne ristoratore non ha resistito davanti al buio sempre più fitto del futuro suo e della sua famiglia. Ma evidentemente in Italia è vietato criticare il governo e se poi ti ammali significa che te lo sei meritato. Un po’ come il nubifragio che qualche giorno fa ha creato gravissimi danni a Verona, teorizzato da un giornalista di Repubblica come il ‘karma’, l’effetto del pensiero e delle azioni degli uomini. Vicino «a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città» il pennaiolo conosciuto per le sue inchieste sul neofascismo ha scritto su twitter: «I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». Un’uscita, ai limiti dell’indecenza, che, complice anche la campagna elettorale, non è passata inosservata nel mondo politico veneto.

Ora a scatenarsi impropriamente e ridicolmente è il marito di Virginia Raggi, la sindaca romana. Anche lui prende spunto dalla positività al Covid-19 dell’ex team manager di Formula 1 e lo sfottò che posta su Instagram è «Non ce n’è prostatite»