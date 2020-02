“Alzati e cammina”. A Roma arrivano i marciatori

Alzati dal divano e cammina. Goditi, in allegria, l’aria fresca del mattino e le bellezze della tua città. Ci vuole poco per tornare a vivere. Bastano un paio di scarpe da ginnastica, un abbigliamento comodo e un po’ di buona volontà per migliorare il proprio stato di salute e di benessere individuale, fisico e mentale. Comunque nessuna paura: esiste un farmaco facile, naturale e a costo zero; cominciate a camminare.

La ricetta anche per i più pigri è bella che pronta. E a presentarla nei giorni scorsi, nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio sono stati un gruppo di amici di Progetto Città Attiva e Muovi Roma, invitati dal Presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, Angelo Diario.

Presenti all’evento, davanti ad un folto pubblico di “camminatori”, il Presidente Diario, il Presidente della Health City Institute, Andrea Lenzi, il segretario generale della Fidal, Fabio Pagliara, il responsabile di Progetto Città Attiva, Luciano Rizzi e la coordinatrice dei gruppi Muovi Roma, Silvia Giovannetti.

Il progetto, illustrato da Luciano Rizzi di Città Attiva, è stato quanto mai accattivante e innovativo: “Creare una metropolitana urbana pedonale proponendo esercizio fisico a km 0, per vivere una piacevole occasione di conoscenza del proprio quartiere e dei suoi abitanti”.

Per il territorio romano, sono stati individuati diversi percorsi tarati sui 6 km, percorribili, a giudizio degli organizzatori, in circa 1 ora di camminata, guidati da “capitreno” che garantiscono il rispetto dei tempi di percorrenza in base alla velocità prescelta e la direzione precedentemente mappata.

Silvia Giovannetti la responsabile e coordinatrice del progetto Muovi Roma, ha illustrato il lavoro dei gruppi di camminatori nella Capitale che oggi hanno una consistenza di oltre 2000 “passeggeri”. Interessante la scelta delle procedure di reclutamento: gli utenti, secondo quanto spiegato dalla Giovannetti, possono conoscere i percorsi e gli orari guardando il calendario direttamente su Facebook o su Telegram, alla pagina Muovi Municipio I Roma Centro, Muovi Balduina, Muovi S. Giovanni, Muovi Monteverde.

Dove sono attivi i gruppi che camminano a Roma? “Nella Capitale sono già operativi in diversi quartieri della città: Prati, Centro, Balduina, Monteverde e, ultimo nato, S. Giovanni. Le persone si incontrano alle “stazioni” di partenza, in orari prestabiliti. Poi, inizia la camminata per conoscersi e condividere il benessere dell’attività fisica”.

I benefici delle camminate si possono toccare con mano e a confermarlo sono proprio i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Camminare è un vero toccasana per la salute -dice l’Oms- abbassa i valori del colesterolo, brucia calorie, mantiene il cuore allenato, combatte le malattie metaboliche, riduce l’ansia, migliora la qualità del sonno” e, diciamo noi, fatto non meno importante, aiuta a socializzare e a vivere il proprio quartiere con la partecipazione attiva della cittadinanza.

I camminatori presenti in Campidoglio non hanno nascosto il loro entusiasmo: “Camminare con un gruppo – dice una donna di mezza età –mi ha cambiato la vita, non posso più farne a meno, mi sento in forma e il mio umore è decisamente migliorato. Conoscere le persone del mio quartiere poi non mi fa più sentire sola e non ho più paura di rientrare a casa la sera”.

Ma il Campidoglio che ne pensa?: “Sì, è un’iniziativa significativa e importante per una grande città come Roma, ci impegneremo per renderla attualizzabile con un bando pubblico” dice il presidente Diario.

“Ma per arrivare al bando pubblico ci vogliono tempo e risorse, non crede che nel frattempo redigere un’informativa sul sito istituzionale del Comune di Roma potrebbe consentire di guadagnare tempo facendo conoscere ai romani questa iniziativa?”

“Certamente, sostiene Diario, intanto ho predisposto un tavolo di lavoro con le Asl e la Regione per valutare le possibilità di lavorare in sinergia.”

Vediamo comunque qualche particolare dell’iniziativa per gli eventuali interessati.

Il progetto Città Attiva e Muovi Roma è completamente gratuito e a costo zero.

Chi vorrà camminare, potrà recarsi negli orari che preferisce al punto di partenza, spesso collocato vicino a casa, e trovare un “capotreno”, disponibile e simpatico, per iniziare l’attività fisica. I percorsi a Roma sono già 19: dal Centro, fino a Villa Borghese, Monte dei Cocci, Villa Pamphili e San Giovanni.

L’iniziativa è dunque servita, per quanti vorranno dare benessere a se stessi e alla città che abitano, con slancio e determinazione. Una città meravigliosa, è bene dirlo, che deve recuperare tantissimo in termini di sostenibilità, qualità di vita e miglioramento della salute pubblica. Cose non da poco per un Comune sempre alle prese con abbandono, dissesti e malfunzionamenti di quasi tutti i servizi pubblici.

Conclusioni: per la prima volta è stato realizzato un progetto totalmente green, socializzante e gratuito. Con un obiettivo: far bene a se stessi per fare bene alla comunità.

E’ questo il mantra dei camminatori romani e allora non resta che salire a bordo: una tuta, un paio di scarpe da ginnastica e via, pronti per l’allenamento e l’avventura.

Barbara Ruggiero