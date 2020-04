Covid, Die Welt: “Mafia in Italia aspetta soldi da Ue”

Mentre Germania e Francia hanno accolto l’invito a ricompattarsi e lavorano per un’intesa, questa mattina il giornale tedesco Die Welt nell’articolo dedicato alla crisi coronavirus sottoscrive sì l’opportunità dei paesi dell’Unione europea di “aiutarsi a vicenda nella crisi per il coronavirus”. Ma si chiede “senza alcun limite? E senza alcun controllo? In Italia, la mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”. Le risorse europee destinate a Roma, si legge, dovrebbero essere spese “solo per la sanità” e “naturalmente gli italiani dovrebbero essere controllati da Bruxelles e dimostrare l’uso appropriato del denaro. I principi essenziali dell’Unione Europea devono continuare ad essere applicati anche nella crisi del coronavirus”.

L’attacco mediatico all’Italia non poteva passare sotto silenzio:”Un’affermazione vergognosa e inaccettabile”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che non accetta “che in questo momento si facciano considerazioni del genere”. “Noi non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti, l’Italia i propri debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro, in innovazioni tecnologiche”, ha aggiunto, in merito alla trattativa in corso nell’Unione europea, dove, ha sottolineato, “si sta decidendo se l’Italia può spendere tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno giovani”.