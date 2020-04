Covid,punta massima plateau. Inizio discesa

La curva ha raggiunto il suo punto massimo ed ora affronta la discesa. Oggi sono due i dati positivi: meno pazienti nei reparti ordinari e nelle terapie intensive.Il totale è di 91246 positivi con incremento di 2972 pazienti nuovi. Sono 3977 i pazienti in TI, oggi 17 nuovi letti liberi che si aggiungono ai 74 di ieri, e oltre 28 mila ricoverati con sintomi, a fronte dei 58 mila senza sintomi dimiciliati in abitazione. Altri 819 guariti si aggiungono a

Il dato più grave è quello delle vittime: 525 deceduti, dato comunque più basso dal 19 marzo scorso.

Anche inLombardia calano i ricoveri in reparti e terapie intensive (-9) mentre i nuovi decessi sono 245.

Possiamo quindi cominciare a programmare l’avvio della fase 2? Pur nella soddisfazione dei dati di oggi, certamente incoraggianti, per il premier Conte siamo sulla buona strada ma è presto per il termine del lockdown. La strada per uscire quanto prima da questo girone dantesco rimane quindi l’osservanza dei comportamenti rispettosi delle disposizioni impartite da ISS e Protezione Civile. È sempre più vicino infatti il pericolo di trasgressioni dovute al prolungarsi del periodo di lockdown: si evince dai numero sempre più elevati di contezstazioni a chi viene trovato fuori casa senza giustificato motivo. Durante il weekend sono state oltre 9000 le multe comminate dalle forze dell’ordine, nonostante fossero stati preannunciati controlli a tappeto per scongiurare soprattutto la fuga verso le seconde case. Le sanzioni amministrative per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state 9.284, le persone denunciate per avere attestato il falso nell’autodichiarazione 54, quelle denunciate per aver violato la quarantena 10. I titolari di attività o esercenti sanzionati sono stati 173 e le attività chiuse 27.

Nel mondo invece sono oltre 1,2 milioni i casi di Covid-19, 65 mila le vittime. Solo in Usa i contagiati sono 312 mila, quasi il triplo di Spagna e Francia, e 8.500 i morti: 2500 nelle ultime 48 ore.

Anche l’Africa ha registrato la sua prima vittima: è accaduto in Etiopia.