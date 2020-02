Deraglia Frecciarossa Milano-Salerno: 2 morti e 31 feriti

Il treno Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno è deragliato sulla linea alta velocità all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in località Cascina Griona. Il bilancio è di due i morti, entrambi ferrovieri, e 31 i feriti distribuiti in sette ospedali della zona. Il treno è il primo del mattino, partito dalla stazione Centrale di Milano alle 5.10. Al momento dell’incidente il treno andava a 290 km/h, alla massima velocità prevista, e a bordo c’erano 28 passeggeri in tutto, oltre al personale di Trenitalia. L’ipotesi al vaglio è quella di un problema ad uno scambio.

Sul luogo del deragliamento è intervenuto il 118 è intervenuto con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como e con 12 ambulanze, alle quali se ne sono poi aggiunte altre.

“Straordinaria la capacità di intervento e di coordinamento dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia – ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – che ha messo immediatamente in campo l’attività di Consolle Maxiemergenza, due elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, due automediche, 12 ambulanze e un veicolo da 9 posti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestività e professionalità”.

Dalle 5.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea Alta velocità Milano-Bologna “per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga, in provincia di Lodi”. Lo scrive Rfi in una nota. “Le cause sono in corso di accertamento”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

La notte scorsa sulla linea alta velocità Milano-Bologna, dove è deragliato il treno, erano in corso lavori di manutenzione. La motrice del treno si sarebbe staccata andando completamente fuori dai binari e avrebbe finito la sua corsa contro una palazzina delle ferrovie. La Polfer di Milano è sul posto e, concluse le operazioni di soccorso, sta ponendo sotto sequestro la zona coinvolta per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sulla base delle registrazioni delle telecamere e le scatole nere sarà possibile appurare le cause del disastro ferroviario.