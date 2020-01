Gli Anziani, una ricchezza per tutti

Quasi tre milioni di anziani non autosufficienti e dodici milioni di persone, tra familiari e amici, che risentono della non adeguata organizzazione socio-sanitaria a supporto delle loro necessità, a motivo anche di un costo eccessivo che il sistema sanitario sostiene con una difficoltà crescente in misura proporzionale all’invecchiamento della popolazione italiana. Ci stiamo paurosamente avvicinando infatti ad una sproporzione tra le due età più significative della vita, quella produttiva e quella che dovrebbe riscuoterne i frutti. Questo dovrebbe farci riflettere, come anche il recentissimo dato statistico (2019) sull’indice di vecchiaia: per l’Italia ci sono 173,1 anziani ogni 100 giovani.

Allo stato delle cose, non rimane che organizzarsi al meglio per supportare le necessità di coloro che nella lunga parte della loro vita dedicata a lavoro e famiglia hanno dato il meglio ed ora si trovano con tante necessità da soddisfare.

Ma quali dei bisogni dell’anziano sono realmente prioritari?

La Fondazione Alberto Sordi ha organizzato per il giorno 15 gennaio 2020 al ROMA MEETING CENTER in largo dello Scautismo, 1, un’intera giornata di incontri, dalle 9.00 alle 17, per confrontare esperienze sociali con innovazioni e inclusioni nella cura, mediante le nuove tecnologie, comprendendo la collaborazione Pubblico-Privato nella progettazione e realizzazione dei servizi, dai più comuni ai più tecnologici e moderni, con l’applicazione e il coinvolgimento dei territori di tutti gli attori coinvolti, dai protagonisti del Volontariato, alla famiglia. Per questo, al centro della discussione, c’è la figura dell’Operatore Sociosanitario, “OSS”, che diventa figura dal ruolo insostituibile.

Il programma prevede la condivisione dei valori e modelli di cura, a partire dai contenuti della Carta Alleanza per le Persone Anziane, le esperienze di best practice, metodologie e proposte operative e, infine, la presentazione e discussione di modelli organizzativi innovativi.

L’incontro-workshop è rivolto ai responsabili di strutture residenziali, semi-residenziali e reti territoriali, assistenti sociali, educatori professionali, medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e volontari.

Iscrizioni: www.fondazionealbertosordi.it

Alberto Sordi, indimenticabile interprete dei nostri tempi, all’età di 70 anni ebbe un’intuizione formidabile: volle creare una Fondazione non solo dedicata alla cura e all’assistenza qualificata delle persone anziane, ma anche per difendere la dignità della persona e il suo diritto alla qualità della vita.

L’indimenticabile attore romano aveva maturato una particolare sensibilità nei confronti delle persone anziane e la sua umanità ha trovato la sua espressione compiuta nella costituzione della Fondazione che porta il suo nome e di cui è stato Presidente onorario.

La Fondazione Alberto Sordi è un Ente Morale istituito nel 1992, riconosciuta con D. M. del 30 ottobre 1995.

Ad essa Alberto donò un lotto di terreno a sud di Roma e immerso nel verde della campagna, perché vi sorgesse nel 2002 una struttura d’avanguardia composta da:

un Centro per la Salute dell’Anziano polivalente ed integrato per la cura e l’assistenza qualificata delle persone anziane.

un Centro Diurno Anziani Fragili per aiutare l’anziano a mantenere, recuperare e sviluppare le proprie capacità psico-fisiche.

La Fondazione è Ente Sostenitore della Università Campus Bio-Medico di Roma, che, sullo stesso terreno, ha fatto sorgere nel 2007 un Polo di Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria specificamente orientato alla ricerca geriatrica e alla fisiopatologia dell’invecchiamento, e nel 2012, un edificio destinato alla didattica universitaria.

Nella società attuale, la richiesta di interventi di assistenza e cura degli anziani non è eludibile.

Sono necessari servizi e metodologie di tipo nuovo che consentano alle persone anziane di mantenere attive le relazioni e il proprio ruolo sociale.

Per questo, la Fondazione Alberto Sordi ha posto al centro del suo intervento la persona anziana, con tutto il suo valore, la sua vitalità e i suoi affetti.