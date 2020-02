La fotografia incontra i detenuti di Rebibbia

“La libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza deriva dalla conoscenza, la conoscenza deriva (anche) dall’informazione, dallo studio e dalla lettura senza pregiudizi” (Stefano Nasetti)

Una mostra fotografica il cui ricavato sarà devoluto per le necessità dei detenuti, iscritti all’università, ristretti nel carcere di Rebibbia.

Giovedì 20 febbraio, alle ore 19:00, nello spazio espositivo all’interno dello Stadio di Domiziano, in via di Tor Sanguigna, nei pressi di piazza Navona, si inaugura la mostra fotografica “People”.

Nel corso della serata uno spazio particolare sarà dedicato ad un gruppo di giovani avvocati del Foro Romano, che presenteranno il progetto “Conoscenza è Libertà”. Si tratta di un progamma che fa capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e alla scuola forense di Roma, in collaborazione con l’Università di Roma ‘Sapienza’.

Il progetto è nato 8 marzo del 2016. Ideatori e fondatori del progetto sono stati il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avv. Antonino Galletti ed il Direttore della Scuola Forense e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma il prof. avv. Riccardo Bolognesi.

Realizzato da volontari, in massima parte appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Roma, si prefigge di sostenere, attraverso un’attività di assistenza formativa gratuita, i detenuti del Carcere di Rebibbia, nella preparazione agli esami universitari, facilitando così il loro reinserimento nella società. Il gruppo opera, attualmente, presso le strutture di Rebibbia Nuovo Complesso e Rebibbia Terza Casa assicurando le lezioni con cadenza settimanale.

Lo spazio espositivo all’interno del Circus Agonalis fatto costruire da Domiziano per offrire al popolo un’ulteriore sede di festa (e di lode dell’imperatore), ma anche per soddisfare l’imperiale passione per l’atletica, sarà interamente occupato dalle opere della giovanissima Danda Ippolito. Ventritré anni, una laurea in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, come potrà accertare chi si rechi alla mostra, ha una grande passione per la fotografia nata 7 anni fa durante un viaggio in Ghana. Una passione che si esplica al meglio nel ritratto. Il suo portfolio presenta quindi numerosi ritratti, ma non mancano scatti paesaggistici e naturalistici. La mostra ‘PEOPLE’ è la terza ‘personale’ di Danda, preceduta da ‘LORONERO’ (2018) e ‘LANZAROTE LUCI E COLORI DI UN’ISOLA MAGNETICA’ (2019).

Il ricavato delle opere che saranno vendute nel corso della serata verrà devoluto al progetto in questione. Musica dal vivo ed altri intrattenimenti completeranno la serata.