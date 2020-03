Le 5 regole per stare in quarantena senza stress

Con 1835 casi positivi a ieri pomeriggio, 258 in più del giorno precedente “è troppo presto per parlare di una frenata dei contagi in Italia. Dobbiamo monitorare attentamente la situazione, ribadire che occorre mantenere le misure adottate” per frenare il nuovo coronavirus, “e valutare se estenderle ad altri focolai”. A dirlo è Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

Se gli infettivologi sono preoccupati infatti soprattutto dall’espandersi dei contagi in alcuni “comuni nella Bergamasca e nella provincia di Pesaro”, ma non è mancato il primo caso nel Molise e in Basilicata, regioni che fino a ieri erano rimaste indenni, vale la pena conoscere qualche regola se dovesse occorrere un periodo di quarantena anche per noi o qualche nostro familiare. Ne bastano 5 per trascorrere il periodo di isolamento dai contatti con il mondo esterno senza stress particolari.

Autoisolarsi per evitare di diffondere la malattia in caso di sintomi lievi se si è stati a stretto contatto con una persona infetta o con quanti vivono o sono stati nelle zone a rischio, quelle in cui CoVid-19 circola attivamente. Ecco gli accorgimenti da adottare in questa fase che va del rimanere confinati semplicemente tra le mura della propria abitazione, come sarebbe più facile pensare.