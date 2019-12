Natale, psicologi-pediatri: Solo un regalo importante

Al massimo 2 se genitori separati. Continua campagna educativa Sip-Ido

Non esistono regole rigide per vivere bene il Natale, anche se si tratta di bambini che si dividono tra mamma e papa’ quando i genitori sono separati. “Ogni situazione va valutata caso per caso e il pediatra deve essere di accompagno, non puo’ far operare delle scelte”. Tuttavia un consiglio lo puo’ dare: “Evitare di riempire i bambini di giocattoli, perche’ questo sminuisce l’importanza del dono e crea solo confusione”. A dirlo e’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), che insieme all’Istituto di Ortofonologia (IdO) ha lanciato una nuova campagna di formazione e informazione sul ruolo del ‘pediatra sentinella educativa’.

Sono, infatti, a disposizione dei pediatri italiani due nuovi opuscoli che forniscono sia indicazioni sui principali campanelli di allarme nel monitoraggio neuroevolutivo dei bambini da 0 a 24 mesi, che dei consigli che i medici potranno rivolgere ai genitori di minori da 1 a 5 anni.

“Un bambino che riceve troppi regali in realta’ si disperde tra i numerosi pacchi senza concentrarsi su un unico dono che, invece, gli darebbe molta piu’ soddisfazione”, prosegue Villani. Inoltre, il pediatra “non puo’ intervenire dicendo ‘Stai con mamma, con papa o con la nonna’, ma spronando gli adulti nel rendere il Natale per ogni bambino un momento bello e gioioso com’e’ giusto che sia per tutti”. Sul piano alimentare, poi, Villani incoraggia “sempre la possibilita’ di ampliare le conoscenze culturali e nutrizionali. Se i genitori hanno realta’ culturali e gastronomiche diverse, bisogna fare in modo che il Natale sia celebrato nel rispetto di tutte le esigenze di ogni bambino e famiglia”.

Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’IdO, aggiunge: “Si prega di non litigare davanti al bambino, ne’ di tirarlo da un lato o dall’altro”. Sui pacchetti sotto l’albero, ricorda che “e’ un cattivo insegnamento dare 50 regali da scartare che poi un bambino non guarda nemmeno. Il regalo importante deve essere uno, o al massimo due se i genitori sono separati- rimarca Castelbianco- gli altri potranno donare vestiti, cose utili o anche piccole ma mai superare l’importanza del dono del padre e della madre. Anche il Babbo Natale e’ uno- conclude- ed e’ quello che arriva con i regali dei genitori”. (fonte Dire)