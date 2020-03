OMS, ecco la ricetta dell’Amuchina fai da te

Visto che il virus cinese ha travalicato i confini delle prime regioni colpite, nel Nord Italia, contagiando un numero di persone in crescita esponenziale – sono 1149 i positivi di cui 401 ricoverati, 105 in terapia intensiva, 503 in isolamento domiciliare e 29 sono le vittime – vale ricordare le buone regole per evitare che scuole e uffici chiudano anche dove i casi sono ancora limitati (Puglia, Calabria, Sicilia) o inesistenti (Val d’Aosta, Umbria, Molise, Basilicata, Sardegna).

Fermo restando che la prima regola è la buona informazione, data e acquisita, passiamo al ‘fai da te’ per quella che in filmati ironici che girano sul web viene chiamata “l’oro trasparente” e indicata come “il nuovo business più redditizio di cocaina ed altre sostanze stupefacenti”.

Introvabile in tutta Italia – non riesce a soddisfare più le richieste neanche Amazon, il gigante del web che dietro alle offerte vantaggiose attua lo “sfruttamento di lavoratori e di risorse” (Il Fatto Quotidiano, 27/11/19) trattati con metodi da terzo mondo, massimo rendimento e paga minima, oltre ad esportare i capitali nei paradisi fiscali come il Lussemburgo – l’Amuchina, che potremmo proclamare il vero vincitore della psicosi da coronavirus, può essere efficacemente sostituita con un detergente ‘home made’. Basta seguire però la ricetta dell’Oms e non le false indicazioni che si trovano su internet dove l’accostamento di ingredienti pericolosi, spacciati come regola per restare immuni dal coronavirus, ha scatenato la preoccupazione degli esperti.

Il metodo sicuro per creare un gel detergente fatto in casa simile all’amuchina è stato collaudato dall’Oms all’inizio della diffusione del virus Ebola in Africa. L’obiettivo era quello di mettere a disposizione della popolazione un disinfettante ‘low cost’ e facilmente reperibile anche nei villaggi più remoti.

Ecco la ricetta per un litro di disinfettante, per il procedimento di preparazione completo clicca QUI:

833 ml di alcol etilico al 96%

al 96% 42 ml di acqua ossigenata al 3%

al 3% 15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98%

(glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98% acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare a 1 litro.

Il chimico Dario Bressanini, ospite di “Propaganda Live” (La7), ha mostrato in diretta la preparazione della ricetta dell’Amuchina Gel ufficializzata dall’Oms. Il disinfettante, che non è in gel, ha come principio attivo l’alcol etilico, a cui si aggiunge glicerina, che funge da umettante e serve ad aumentare la densità del prodotto, acqua ossigenata, necessaria a eliminare eventuali spore batteriche e acqua distillata.

Mentre il resto del mondo continua a sbatterci in faccia le sue porte per isolarsi dai ‘contagiosi’; mentre si sospendono voli per l’Italia, non si fanno attraccare le navi con i nostri passeggeri, potenziali ‘untori’; mentre gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Italia e l’Austria ferma i treni dalla Lombardia, noi, al contrario, continuiamo tranquillamente a sbarcare profughi. Finito il braccio di ferro con Salvini, a crisi da coronavirus conclamata, il governo giallo-rosso dà il via libera alle navi delle ong che raccolgono migranti nel Mediterraneo e li fanno atterrare quando a Pozzallo, quando a Messina senza alcuna precauzione preventiva.

Nel timore, allora, che manchi ancora un bel po’ di tempo prima che possa definirsi archiviata anche questa pagina che vede una gestione non adeguata ai numeri dell’epidemia Covid-19, non da parte dei sanitari impegnati in prima linea, certamente invece dal governo che nel suo decreto straordinario prescrive “misure facoltative di contenimento, al fine di prevenire fuori dalle aree segnalate la diffusione del virus”, ed ora però teme il collasso della sanità, prendiamo nota delle precauzioni che possono tenere distanti quei disagi che saranno pure “poco più che un’influenza” ma che se possono essere evitati è tutta salute guadagnata. Per noi, i nostri cari e le persone con le quali veniamo in contatto.

A.B.