Sardine. Benedette da Madre Chiesa, come partito avrebbero il 12%

Sardine a parte, la

di questo venerdì ci comunica che anche questa settimana arretrano i partiti di Salvini (meno 0,5%) e Di Maio (meno 0,4 in quindici giorni) mentre continua il trend positivo per Fratelli d’Italia (piu’ 0,7%). D’altronde nelle ultime settimane la politica italiana è stata quasi monopolizzata dalle polemiche intorno alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES, o ESM in inglese). Una questione che fatica a scaldare i cuori degli italiani, che in buona parte non hanno capito esattamente di cosa si tratti. Ed e’ proprio questo il motivo per il quale i potenziali elettori interpellati prendono le distanze dallo schieramento anti-MES , formato da un Cinque Stelle scettico, una

contraria come anche il partito di Giorgia Meloni. Ma per lei il caso è diverso dal momento che continua il trend della premialita’, soprattutto per la coerenza. Tanto da avere consolidato la percentuale a due cifre (ora viaggia verso l’11%), raggiunta già da due settimane.