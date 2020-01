“Tireremo le fila rispetto ai risultati in Emilia-Romagna e Calabria. Il 26 gennaio non finisce il mondo e nemmeno noi. Sarà una due giorni di sintesi per ripartire lavorando sulla dimensione nazionale” spiega Mattia Santori, voce e anima delle Sardine. “Ci confronteremo sul funzionamento dei gruppi Facebook e sulle istanze che vengono dai territori, decideremo se entrare direttamente nelle campagne elettorali future che riguarderanno altre Regioni o se rimanere forza parallela, di stimolo. E’ tutto da decidere, sicuramente non faremo un partito”. E ancora, la riunione sarà “l’occasione per buttare giù le tematiche fondamentali rispetto alle quali portare avanti le nostre istanze”. Tra queste, sarà dibattuto il tema della democrazia digitale e quello già annunciato che riguarda l’abrogazione dei decreti Sicurezza. “Ma amplieremo il discorso, dai flussi migratori alla sicurezza in senso più ampio, anche la sicurezza sul lavoro, per esempio”.

Insomma, il movimento guarda al futuro, quando il nodo di “cosa diventare” verrà al pettine. “Comunque vadano le Regionali – osserva Mattia Santori – abbiamo già vinto: siamo riusciti a mettere in piedi campagne elettorali alternative riportando la gente nelle piazze, facendo crescere il senso della condivisione e della partecipazione. E per fare tutto questo siamo l’unica forza che non ha speso un euro su Facebook”.