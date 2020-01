Snow on the Sahara? Nevica in Arabia Saudita

Nonostante il riscaldamento globale nevica così abbondantemente sulle Alpi da rassicurare gli sciatori, provetti e non, che su un paio di sci adatti alla propria abilità potranno anche nelle prossime settimane percorrere chilometri e chilometri di piste su sci adatti alla propria abilità e al tipo di neve. Tutto normale, nella stagione invernale, anche se a Londra fioriscono le rose e in Finlandia all’inizio del mese è stata registrata una temperatura massima di 19°C, nuovo record di caldo invernale non solo per la Norvegia ma per tutta la Scandinavia.

Temperature più miti in Europa, quindi, e un vortice polare – un’area di bassa pressione che staziona in quota in modo semi-permanente sopra il Polo nord – che invece provoca fenomeni strani in Paesi situati nell’emisfero boreale.

Sui Monti Madian nel Nord-Ovest dell’Arabia Saudita è caduto un discreto strato di neve. Un fenomeno particolarmente raro, nonostante la vetta più alta, il Jabal Al-Lawz (oltre 2.500 metri di altezza), sia sempre ricoperta da una coltre bianca d’inverno. La stessa cosa, però, non accade a bassa quota e l’episodio verificatosi il 10 gennaio scorso rimane un evento fuori dal comune. Tanto che l’Ufficio meteorologico saudita avrebbe consigliato ai cittadini di non avventurarsi in zone isolate e di rifugiarsi al caldo.

Snow on the Sahara della cantante indonesiana Anggun, era uno dei pezzi più popolari della musica di fine anni Novanta. Le dune del deserto non sono ancora ricoperte di fiocchi di neve, ma con gli stravolgimenti climatici cui assistiamo da qualche anno, non è escluso che prima o poi riusciremo ad affondare i pieni in una sabbia ammantata di bianco.