“Nei secoli fedele”. E’ il motto che contraddistingue l’Arma dei Carabinieri da quando, nel 1914, fu creato in occasione del primo centenario dalla costituzione. Fedeli alle istituzioni, al solenne impegno morale assunto nel momento in cui si entra a far parte delle Forze Armate.

Possibile che oggi si sia persa di quel giuramento ogni sacralità, per quella divisa ogni rispetto, tanto da avere la sfrontatezza di comportarsi come qualsiasi delinquente, se non addirittura come il peggior delinquente?