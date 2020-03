Non è solo il festival della Canzone, che quest’anno con la conduzione di Amadeus e Fiorello ha avuto un iperbolico share. E neanche il programma del sabato sera di Maria De Filippi: ‘C’è posta per te’ , anche questo nella top ten dei più seguiti.

Gli ascolti record della serata di ieri, 19 marzo, sono stati per il rosario che Tv2000 ha mandato in diretta alle 21, su proposta del Papa e dei Vescovi di riunirsi tutti insieme con una grande “preghiera per l’Italia colpita dall’epidemia”.

Oltre 4 milioni di persone hanno risposto alla chiamata che ha ottenuto il 12,8% di share. Il boom di ascolti ieri sera per il momento di preghiera per il Paese in piena emergenza Coronavirus, promosso dalla Conferenza episcopale italiana, ha registrato oltre 4 milioni di persone – per la precisione 4,2 milioni con uno share del 12,8% – Da questo conteggio, peraltro, sono esclusi i fedeli che hanno guardato il rosario attraverso il segnale che hanno ritrasmesso alcune tv diocesane o gestire da enti cattolici. Così pure le 840mila persone che hanno guardato la diretta streaming sul sito di Avvenire e di Vatican news. Come anche è esclusa dal conteggio la condivisione orante sui social: oltre 260mila persone che hanno recitato il rosario seguendo la diretta streaming sul profilo Facebook della Cei. A conti fatti quindi, non meno di 6 milioni di persone hanno partecipato ieri sera alla preghiera diretta dal segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo.

In questi giorni difficili, di ‘ritiro’ obbligato, certamente non fa male ripensare alla propria vita interiore, coltivare la fede per chi ha il dono di averla.