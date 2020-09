Auto, incentivi nuovamente disponibili. Stratagemma Opel per salvare posti lavoro

Mercato dell’auto in forte crisi. La chiusura da lockdown ha letteralmente messo in ginocchio tanto quello italiano, quanto quello di tutti gli altri paesi del vecchio Continente. Per salvare il primo, il 1° agosto sono entrati in vigore gli incentivi auto 2020 che sono andati esauriti nel giro di una settimana costringendo il Governo giallorosso a stanziare nuovi fondi: nel Decreto approvato il 14 agosto, erano contenuti 410 milioni di euro per stimolare le vendite di nuove auto. Somma disponibile da oggi, 1° settembre.

Produttori di auto e concessionari dovranno attendere ancora diverso tempo, prima di tornare ai volumi di vendita di fine 2019 e inizio 2020. Secondo le ultime rilevazioni di DealerSTAT, infatti, le vendite di auto nuove e usate continuano a calare nonostante la riapertura degli impianti di produzione e delle concessionarie. I cittadini europei, infatti, nell’immediato periodo post lockdown si sono ritrovati a vivere in un clima di crisi ed incertezza economica senza precedenti (o quasi) e, pertanto, sono davvero pochi quelli che in queste circostanze hanno voglia di impegnarsi ad effettuare un oneroso acquisto come quello di una nuova autovettura. Nel mese di Giugno 2020, in Italia, sono state immatricolate 1.131.843 auto, il -24,1% rispetto alle 1.491.465 di Giugno 2019. L’unico Paese a mostrare dati in lieve contro tendenza è la Francia, dove le vendite sono cresciute del +1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In tutti gli altri paesi, il segno meno ha superato di gran lunga il -20%.