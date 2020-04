Cancellare programmi D’Urso: Change.org raccoglie firme

Le conseguenze sono per la conduttrice partenopea così spigliata da dare del ‘tu’ a tutti i suoi ospiti, anche a chi continua a darle del ‘lei’ – solo per citarne uno: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – devastanti. Non soltanto per lei, anche per quei 3 milioni circa di fedeli spettatori che tutte le domeniche non perdono l’appuntamento con il programma ‘Live non è la D’Urso’. Pochi giorni fa, infatti, proprio a seguito dell’ultima esibizione, quella che ha coinvolto anche il leader della Lega, su Change.org è spuntata una petizione che chiede ai piani alti di Mediaset di rimuovere i programmi della . Tale iniziativa ha subito raccolto ben 40mila adesioni.

Oggi la petizione dal titolo: “Cancellare i programmi della D’Urso” è arrivata alle 230 mila firme circa e si presume riesca presto a tagliare il traguardo delle 300 mila firme. Vi si legge:

Il limite sarebbe, stando a quanto scritto nell’iniziativa diffusa su internet, avere ancora una volta utilizzato il potere della religione sugli ascoltatori anziani, in modo da rinvigorire la sua personalità e le sue trasmissioni.

Tra le migliaia di utenti che hanno firmato l’appello, alcuni hanno espresso la loro scrivendo che i programmi della D’Urso sono di cattivo gusto e offensivi per in telespettatori in quanto utilizzano la preghiera e la religione cattolica in modo blasfemo. Inoltre, c’è chi esorta Mediaset a cambiare intrattenimento e di porre fine alle trasmissioni spazzatura e degradanti dal punto di vista culturale.

Ad esprimere la sua anche Paolo Bonolis. Ospite nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, il conduttore romano che quanto a trash con alcune delle sue puntate di ‘Ciao Darwin’ non ha nulla da invidiare alla ‘eleganza’ e inappropriatezza dei programmi della D’Urso, ha commentato in maniera piuttosto sarcastica l’iniziativa religiosa della conduttrice in coppia con Salvini: “Stanno cercando di soppiantare il Santo Padre! Vuole impossessarsi del Vaticano, non solo di Canale 5“. Il momento di preghiera ha scatentato persindella D’Urso su “Live” è stato criticato dal critico televisivo Aldo Grasso, che l’ha considerato fuori luogo ed esibizionistico sottolineandone l’ “ostentazione quanto meno fuori luogo. Anche perché la preghiera richiede più cuore che lingua” fino a ribadire concetti già espressi in altre occasioni per una “Trasmissione sempre così sguaiata e caravanserragliesca”.

Appunti di critico a parte, dato che fa parte del suo mestiere valutare attentamente qualsiasi programma di punta, qualora non si esaudisca il desiderio di 300 mila firmatari di cancellare il programma di cui sopra, tra l’altro solo uno dei tanti che andrebbero cassati (almeno, per questo però non viene speso denaro pubblico) rimane sempre valida la regola di cambiare canale tv. In fondo, il telecomando non esiste proprio per questo?