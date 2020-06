Casa vacanze gratis in Molise: è boom di richieste

La regione più piccola d’Italia, seconda solo alla Valle d’Aosta per estensione e numero di abitanti, dove il virus cinese e praticamente sconfitto – nessun nuovo ricovero e solo 40 gli attualmente positivi (dati al 20 giugno) – apre i confini al turismo che quest’anno fatica ad avviarsi. Lo fa con un invito/provocazione: ‘Vieni in vacanza in Molise, ti diamo la casa gratis’

E la provocazione in sole 24 ore si trasforma in un boom di richieste che arrivano da ogni parte del mondo. La ‘bomba’ scoppia letteralmente tra le mani degli amministratori di San Giovanni in Galdo e dei dirigenti della associazione ‘Amici del Morrutto’ che hanno proposto questo ‘bando free turistico’ a chi non è molisano, non ha parenti molisani e non ha nessuna proprietà immobiliare in Molise. A chi vuole innamorarsi del Molise.

Telefonate da Irlanda, Francia, Spagna, Polonia, Ucraina, prenotazioni da Trieste, Ragusa, Genova, Bologna ecc. Quaranta soggiorni nelle case gratuite del borgo, da sabato a sabato, silenzio, aria pulita, virus free, cibi strepitosi – tipo la frecassea, un trionfo di carni di gallinella in brodo, coratella e agnello, formaggio, tutto infilato al forno – campagna infinita e un nome, il Molise, in grande rimonta.

L’iniziativa è stata presentata il 20 giugno e lo stupore di Stefano Trotta, presidente dell’associazione, era palese. “Ci stanno chiamando giornali e tv, qualcuno voleva già venire ma l’iniziativa partirà dal prossimo 4 luglio – spiega -. Nel centro storico di San Giovanni abbiamo 440 immobili e solo 12 famiglie residenti. Il vero patrimonio turistico del Molise è la sua enorme dotazione di immobili da sfruttare, pronti. Ad agosto ripartirà il nostro ben conosciuto Jazz Festival nel centro storico, il Morrutto, alla 16/a edizione, e dimostrazione pratica nelle aziende enograstronomiche del posto su come si fanno i prodotti, formaggi, pasta, pane, salumi”.

Quello del Morrutto è un progetto pilota: oggi erano presenti sindaci di altri comuni che vogliono copiare l’iniziativa e mettere gli immobili dei loro centri storici a disposizione del turismo lento e di qualità.

In un momento come questo, in cui l’economia in crisi causa perdita di lavoro e cassa integrazione non sta permettendo a tante persone e famiglie intere di programmare per questa estate una uscita fuori porta di almeno qualche giorno, un’offerta come quella del piccolo comune molisano in provincia di Isernia può essere una soluzione molto gradevole. Una vera e propria vacanza a costo zero con una finalità ben precisa: ridare vita ai piccoli e sconosciuti centri del Molise e farli scoprire a visitatori italiani e stranieri proprio nell’anno zero del turismo mondiale, anno nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria, tutti gli schemi tradizionali delle vacanze, legati soprattutto alle grandi mete, sono saltate.

A.B.