Coronavirus, nuovo record morti. Servono provvedimenti più restrittivi

In un solo giorno quasi 800 vittime. I numeri del contagio per il Coronavirus sono sempre più allarmanti. I dati diffusi alle 18, come ogni giorno, dalla Protezione civile ci parlano di 4825 morti dall’inizio della crisi, esattamente un mese fa quando all’ospedale di Codogno fu individuato il parente 1.

Settecentonovantatre decessi ‘con’ o ‘per’ Covid-19 – ” non facciamo distinzione”, dice il Commissario straordinario Borrelli – a fronte di un incremento di 943 guariti che vanno ad aggiungersi ai 5129 di ieri, mentre 4821 nuovi casi positivi portano a un totale di 42681. Di questi, 22116 in isolamento domiciliare, 17708 ricoverati e 2857 in terapia intensiva.

A questo punto rimane poco margine per poter sperare che si possa essere arrivati al picco che i virologi attendono ma che non riescono a stabilire nemmeno approssimativamente. È invece giunto il momento che il governo adotti coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi, l’unico argine ad una tragedia che sembra non avere fine.

Il leader della Lega Matteo Salvini si rivolge oggi al Capo dello Stato per chiedere “a nome di milioni di italiani cinque interventi immediati” primo dei quali “chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese. E’ il momento di chiudere tutto e mettere in sicurezza la vita dei nostri figli”, dice l’ex ministro dell’Interno. Lo stesso appello è stato lanciato da 243 sindaci bergamaschi, che si rivolgono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Chiedono misure più rigide per fermare la diffusione del contagio da coronavirus, che nella loro provincia “assume ormai i connotati della tragedia”. “Chiediamo, auspichiamo e sollecitiamo un intervento maggiormente coercitivo che imponga nuove restrizioni: con i dati che tutti conosciamo non è pensabile che ancora oggi ci si debba basare sul buon senso dei cittadini chiamati a rispettare le regole soggette alle più varie interpretazioni” .