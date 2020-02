Coronavirus, oggetti virulenti per 9 giorni

Il coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni. In compenso non è molto resistente e bastano detergenti a base di candeggina o disinfettanti a base di alcol o acqua ossigenata per ucciderlo. A far luce è una revisione di studi, pubblicata sul Journal of Hospital Infection.

I ricercatori della University Medicine Greifswald, in Germania, hanno rivisto la letteratura su tutte le informazioni disponibili sulla persistenza dei coronavirus umani e animali su superfici inanimate e sulle strategie di inattivazione con agenti biocidi utilizzati normalmente per la disinfezione chimica nelle strutture sanitarie. L’analisi di 22 studi rivela che i coronavirus umani come quello della sindrome respiratoria acuta grave (Sars), della sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers) o i coronavirus umani endemici (HCoV) possono persistere su superfici inanimate come metallo, vetro o plastica fino a 9 giorni, ma possono essere inattivati in modo efficiente nel giro di un minuto attraverso procedure di disinfezione delle superfici con alcol etilico (etanolo al 62-71%), acqua ossigenata (perossido di idrogeno allo 0,5%) o candeggina (ipoclorito di sodio allo 0,1%). “Poiché non sono disponibili terapie specifiche per 2019-nCoV – concludono i ricercatori, guidati da Günter Kampf – il contenimento precoce e la prevenzione di un’ulteriore diffusione saranno cruciali per fermare l’epidemia in corso”.

Nelle persone, invece, il periodo di incubazione del nuovo coronavirus “potrebbe durare fino a 24 giorni”. E’ quanto rivela un nuovo studio condotto, fra gli altri, dall’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, lo scienziato conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nella gestione dell’epidemia di Sars nel 2003. Nell’articolo l’epidemiologo osserva come “l’incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci giorni in più di quanto si credesse in precedenza“.

Nel mentre in Cina sono saliti a 910 i morti e quasi 3.500 le guarigioni. Sono 135 invece i contagi sulla nave da crociera Diamond Princess, n quarantena nel porto di Yokohama con 35 italiani su 3700 passeggeri.

I casi di coronavirus, la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere “la punta dell’iceberg”: il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre una “missione di esperti internazionali” è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia, ha messo in guardia in un tweet che “ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina”. Se all’estero il contagio sembra aver viaggiato a un passo più lento della Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ci possa essere un’accelerazione dell’epidemia che ha infettato più di 40.000 persone. “Il contenimento resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la finestra dell’opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus”, ha aggiunto ancora. Fuori dalla Cina ci sono state più di 350 infezioni suddivisi in quasi 30 tra Paesi e regioni. Due le vittime, una a Hong Kong e una nelle Filippine.

In Cina si torna a scuola e al lavoro. Riaprono le scuole e gli uffici nella capitale cinese e questo sarà una cartina di tornasole per misurare la diffusione del contagio. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza legata al coronavirus Xi Jinpingsi è mostrato in pubblico con la mascherina e si è fatto misurare la temperatura. Gli operatori della metropolitana e degli autobus di Pechino oggi hanno comunicato che aumenteranno la frequenza di partenza degli autobus e dei treni della metropolitana, limiteranno il numero di passeggeri durante le ore di punta e miglioreranno la disinfezione per arginare il nuovo focolaio di polmonite da coronavirus. La capitale sta conducendo i controlli quotidiani di disinfezione e della temperatura corporea dei passeggeri in 23 linee della metropolitana che coprono 405 stazioni.