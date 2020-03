Covid-19: in strada controlli a tappeto, non più a campione

Lo aveva chiesto ieri il governatore della Lombardia e oggi a Milano arrivano i soldati per i controlli. Lo ha deciso stamattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Lombardia. Sono più di 100 i militari già operativi nella città meneghina. Hanno compiti di controllo sulle strade, soprattutto per individuare, fermare e denunciare coloro che impunemente girano a piedi o inforcano una bici o si siedono al volante della propria auto senza giustificazione alcuna.

Secondo le indicazioni del Ministro dell’Interno, “114 unità di militari dell’Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19”. Il presidente Fontana fa presente che “sull’uso dei militari in strada anche Mattarella è d’accordo”: “Questa mattina mi ha telefonato il presidente della Repubblica esprimendo, ancora una volta, alla Lombardia la vicinanza e la solidarietà dell’intero Paese” ha fatto sapere il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota. “Durante il colloquio – prosegue il governatore – ho rinnovato al presidente Mattarella la necessità di utilizzare l’Esercito a supporto delle Forze dell’ordine per rendere più serrata e stringente la rete dei controlli mirati al rispetto delle regole. Mi sembra di poter dire che il presidente Mattarella abbia condiviso la mia richiesta diretta al bene e alla tutela della salute della collettività”.

Anche la Campania sarà presto dotata di un contingente militare eguale nel numero a quello della Lombardia. In particolare, 60 uomini saranno impiegati solo per la provincia di Salerno. Il motivo è lo stesso: far rispettare le ordinanze che riguardano la limitazione dei movimenti.

In Sardegna, il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che chiederà al Governo che vengano impiegati anche i militari della Brigata Sassari.“Chiediamo al Governo, comunica il Presidente, che autorizzi in primo luogo la Brigata Sassari, autentico orgoglio dell’intera Sardegna e che già si è distinta nell’operazione strade sicure a livello nazionale in tanti anni, a scendere in campo per garantire sul territorio Regionale il rispetto delle misure di contenimento epidemiologico del CoViD-19 unitamente alle altre forze già operative”.