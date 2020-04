Covid: Babele di regolamenti e riti della Settimana Santa

Il coacervo di decreti, regolamenti, ordinanze che cambiano ogni giorno mettono a dura prova la resistenza degli italiani afflitti dalla crisi economica già pesante prima che la vita quotidiana italiana si fermasse per limitare i contagi da Covid 19.

Difficile riuscire a leggere senza avere un attacco di panico i vari DPCM- Dl – Dlgs – Decreti – PRG – Delibere – Ordinanze: il criptico burocratese scoraggia anche i più pazienti studiosi e abili consulenti costretti a un duro lavoro per trasformarli in pillole di sopravvivenza.

La babele di regolamenti complica anche la più semplice conversazione telefonica con amici e/o familiari che abitano in regioni o comuni diversi.

Se hai la zia che abita a Carovilli, un piccolo comune della provincia di Isernia, nel Molise, ti racconterà la grande emozione per aver assistito dal proprio balcone alla solitaria processione del Santissimo Sacramento fatta dall’anziano parroco Don Mario Fangio seguito a distanza di sicurezza dal comandante della locale stazione dei carabinieri (Maresciallo Giovanni Franchitti).

Ma se tua nonna vive in Calabria, nel piccolo comune di Rocca Imperiale, ti racconterà che nel suo paese non c’è più il rintocco delle campane perché il loro caro parroco, Don Domenico Cirigliano, dopo essere stato multato per aver portato in solitaria il Crocifisso Miracoloso del 1600, è obbligato alla quarantena fino al 13 aprile, il Lunedì dell’Angelo.

Quindi: niente rosari, niente messa delle Palme, niente celebrazioni a porte chiuse, niente inno di resurrezione nella giornata della Santa Pasqua che grazie ai nuovi altoparlanti avrebbero confortato ed allietato questa dura pandemia.

Lì funziona così, anzi in tutta la Calabria funziona così.

Ai sensi dell’Articolo 10 dell’Ordinanza P.G.R. n.12/2020 della Regione calabra dopo la multa ti fai la quarantena: 14 giorni di isolamento come fossi contagiato.

Se trasgredisci o se i tuoi spostamenti non sono ritenuti giustificati scatta la sanzione amministrativa: le forze dell’ordine notificano la contestazione al Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Area Territoriale competente che dispone la quarantena e la notifica al Sindaco.

Il Sindaco emette l’ordinanza di Quarantena Obbligatoria COVID-19 e tu resti a casa per 14 giorni a prescindere dal Covid-19.

Nel caso di Padre Cirigliano l’equivoco si è creato perché i verbalizzanti che lo hanno multato non hanno ritenuto assimilare a ‘motivi di lavoro’ lo svolgimento della processione in solitaria con il Crocifisso Miracoloso. nonostante sia stato chiarito a più riprese dallo stesso Viminale che “il servizio liturgico, pur non essendo un lavoro, è assimilabile alle «comprovate esigenze lavorative».

Ricordando l’etimologia di pandemia, dal greco πανδήμιος ossia ‘di tutto il popolo’, auspichiamo che almeno per il giorno di Pasqua l’Italia sia contagiata dalla pandemia delle solenni liturgie. In streaming, d’accordo, ma che possano aiutare riportandoci alle cose essenziali della nostra condizione a riscoprire che abbiamo bisogno non solo di salute e di benessere, ma di vita nuova.

Carmela Gallo