Fase 2: nuovo DPCM ‘consente’ ma non libera nessuno

Se il “mi consenta” è la metafora del berlusconismo, il “consentiamo” del presidente del Consiglio Giuseppe Conte rimarrà nella storia come l’emblema della magnanimità di colui con la scusa del contagio da virus sta attuando una politica demagogica.

Ieri sera, orario del tg delle 20, a reti unificate la ‘montagna’ ha partorito il ‘topolino’: Conte ha annunciato in sintesi i contenuti del dodicesimo DPCM, quello che dal 4 maggio dovrebbe cambiare la vita degli italiani reclusi ormai da due mesi. Conte con tono persuasivo e sciorinando una serie di “è consentito”, ha detto ai 10 milioni di italiani collegati su Rai 1 che la quarantena non è finita. Che almeno fino al 18 maggio da casa si esce solo con l’autocertificazione (si badi bene: la nuova edizione dell’autocertificazione, la quinta) per gli stessi motivi inderogabili di prima, con la sola possibilità in più di raggiungere i congiunti. «Vogliamo consentire ai nipoti di far visita ai loro nonni ma con rispetto della distanza e uso della mascherina. Non autorizziamo party familiari. Tantomeno con amici», mette in chiaro. Il rientro nel comune di residenza per chi era stato tagliato fuori dal lockdown sarà assicurato. Mentre per ora niente soggiorni nelle seconde case.

E’ un ripartire che tutti si aspettavano più sprintoso. Si riaccendono invece i motori delle aziende e del commercio all’ingrosso, ma è ancora troppo presso per quello al dettaglio che dovrà attendere fino ad oltre la metà di maggio. Come pure bar e ristoranti, che non prima del 18 potranno iniziare con cibi e bevande da asporto: vietato il consumo sul posto.

Cerimonie religiose: concesse solo le funebri con limitazioni

«Se ami l’Italia mantieni la distanza», è lo slogan del presidente del Consiglio che ‘consente’ anche lo svolgimento delle cerimonie funebri alla presenza di un massimo di 15 persone. E possibilmente all’aperto. E mantenendo il distanziamento sociale.

“Sulle cerimonie religiose c’è stata una fitta interlocuzione con il comitato scientifico – ha precisato Conte – C’è stata però un’apertura per le cerimonie funebri, però con l’esclusiva partecipazione di un massimo di 15 congiunti, possibilmente all’aperto e garantendo comunque il distanziamento sociale”. Conte, si è detto anche “addolorato” per lo stop ai funerali in un periodo con tante perdite, ed ha ringraziato la Cei per la comprensione e il sostegno mentre ha spiegato che per tutte le altre cerimonie religiose, che rimangono sospese, “dobbiamo continuare a dialogare con il comitato tecnico scientifico, confido nelle prossime settimane di poter allargare” ulteriormente le maglie dei divieti.

Nel testo viene precisato che “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Mi viene da chiedere ai cattolici praticanti, quelli che tutte le domeniche si recano alla Messa, quando ricordano l’ultimo ‘assembramento’, per usare le parole di Conte, cui hanno assistito: neanche il giorno di Natale le chiese straripano di gente come dieci e venti anni fa. Basterebbe comunque ‘spalmare’ i fedeli devoti negli orari soliti delle celebrazioni, inviando loro un invito al quale dare doverosa risposta per consentire l’organizzazione delle presenze.

Attività sportive

Diciamocela tutta: le aspettative di pieno ritorno alla normalità sono andate deluse. E quel ‘consentire’ che il premier ha usato diverse volte durante la conferenza stampa, è poco piaciuto. Anche riguardo all’attività sportiva: “Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionali dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti. Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline individuali”. “Ora per fare attività fisica ci si potrà allontanare dalla propria abitazione – ha aggiunto il premier – ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attività sportiva più dinamica, mentre basterà un metro se si tratta di semplice attività motoria”.

Palestre e piscine rimangono chiuse, così come centri, sportivi, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

Riaprono parchi e ville

Se si parla di attività sportiva consentita non più solo sotto casa, vuol dire che dal 4 maggio riaprono le zone verdi delle città. Rimane comunque la discrezionalità assegnata al sindaco: “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati – si legge infatti nel testo del Dpcm – il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”. “L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d)”, ovvero divieti di assembramenti “nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”.