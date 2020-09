deputata siciliana Piera Aiello, che porta a 43 il numero degli eletti, tra Camera e Semato, persi dai Cinque Stelle solo in questo anno (lo scorso furono ‘soltanto’ 40 in tutto). Deputata e collaboratore di giustizia, Aiello lascia i Il premier che dall’inizio della settimana scorsa cerca di evitare quanto più possibile uscite pubbliche per non affrontare domande su questioni sempre più spinose – il suggerimento del prudente silenzio arriva dal fido Casalino, consapevole delle fronde interne al Movimento insofferenti al leaderismo di Conte – è consapevole di navigare in acque sempre più agitate, complice anche la perdita di un’altra pedica, la, che porta a 43 il numero degli eletti, tra Camera e Semato, persi dai Cinque Stelle solo in questo anno (lo scorso furono ‘soltanto’ 40 in tutto). Deputata e collaboratore di giustizia, Aiello lascia i n polemica con la formazione politica che l’ha portata in Parlamento e in particolare con il suo conterraneo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

La questione migranti

«L’attuale contingenza migratoria – dicono i parlamentari pentastellati – dovuta all’instabilità del nord Africa e in particolare della Tunisia ha messo a dura prova la nostra isola: serve un piano per fronteggiare il fenomeno migratorio con programmazione e per non mettere in sofferenza le nostre comunità locali. La Sicilia è il primo approdo del Mediterraneo e servono soluzioni di lunga gittata. Chiederemo strutture adeguate, così come le navi per la quarantena, per effettuare i dovuti screening sanitari ai migranti che sbarcano. Accanto a ciò servirà una struttura burocratica e giuridica snella che possa distinguere i richiedenti asilo dai migranti economici. I primi così verranno instradati per la richiesta di protezione umanitaria, mentre per i secondi dovrà essere chiesta una ricollocazione immediata nelle varie regioni italiane lavorando al contempo per il coinvolgimento dei Paesi europei. Non può essere di certo la Sicilia – concludono – a pagare le negligenze dell’Europa». La sicilianizzazione del conflitto interno al Movimento non distolga: si tratta pur sempre di deputati che rimpiangono l’alleanza con Salvini e che mandano più di un segnale di insofferenza, parlando il linguaggio che Casaleggio sa ben decriptare. Lamorgese, c’è da scommetterci, userà la trasferta istituzionale di oggi a Palermo, dove ricorderà Carlo Alberto Dalla Chiesa, per far sentire la voce del Viminale. Curioso che proprio mentre i leghisti la contestavano sotto Palazzo Chigi, la ministra abbia incassato il plauso di Gasparri, Forza Italia.