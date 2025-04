INTERNAZIONALI DI TENNIS, IL FORO ITALICO RADDOPPIA GLI SPAZI

Da 10 a 20 ettari: è il più grande ampliamento della storia del site degli Internazionali d’Italia. Uno spazio che fino a oggi poteva contenere circa 33 mila persone, da quest’anno ne ospiterà 55 mila. In dieci anni, dal 2014 al 2024, le presenze infatti sono più che raddoppiate e per il futuro si prevede una ulteriore crescita, anche considerando che la prevendita è del 27%. Senza tener conto che gli appassionati del tennis sono circa 17 milioni e, cosa più importante, dal febbraio scorso questo sport ha fatto crescere degli ‘aficionados’ prima ancora dei grandi successi.

“Avremo 34500 posti a sedere, ben 7500 in più del 2024. Inoltre nel 2025 avremo 21 campi con 4 campi in più rispetto allo scorso anno”. Ad annunciarlo è il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, alla presentazione del nuovo progetto per gli Internazionali Bnl d’Italia 2025 presso il Circolo del Tennis del Foro Italico.

“Abbiamo pensato poi di portare tre campi da tennis all’interno dello Stadio dei marmi. Un piccolo centrale da 3000 posti e due campi secondari da 800 posti”, spiega ancora Mezzaroma. Saranno strutture temporanee perché lo stadio ha una vocazione legata all’atletica. E annuncia anche che sotto il Ponte della musica verranno allestiti due campi di allenamento con relative tribune per allargare gli Internazionali verso il fiume e altre parti della città.

Alla presentazione del nuovo progetto per l’82sima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia 2025, in programma dal 29 aprile al 18 maggio, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, il presidente della Fitp-Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, annuncia l’obiettivo 400mila presenze: “Quest’anno ci saranno ben 25 italiani e italiane che giocheranno nel tabellone principale di questo torneo, inoltre col nuovo format di due settimane i giorni di maggior afflusso di pubblico saranno il sabato e la domenica. Vorremmo superare la soglia di un miliardo di euro come impatto economico sul territorio”.