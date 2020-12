Liberi i pescatori di Mazara sequestrati oltre tre mesi fa

Le famiglie dimenticate in questi 108 giorni hanno ricevuto solo due comunicazioni formali: il 15 settembre e la seconda a novembre, non una sola telefonata o una mail circa le condizioni dei propri cari detenuti in Libia.

Evidentemente a questo governo e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio non sono bastati né gli appelli del Papa né le urla di dolore dei familiari che sono andati a manifestare anche davanti a Montecitorio.

In più quanto dichiarato dal ministro degli Esteri in un’intervista rilasciata nella puntata del 30 novembre su Settestorie, Rai Uno denota la sua totale mancanza di conoscenza del diritto internazionale. Di Maio ha infatti dichiarato che in quel tratto di mare i pescatori non dovevano esserci perché erano in acque libiche, “sconsigliando” gli altri pescatori ad andare in futuro in quelle stesse acque.

“All’s well that ends well” scrisse William Shakespeare in una sua commedia. Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto quando Roma – come si è visto – non ha mosso un dito né speso una parola per salvaguardare l’incolumità degli incolpevoli pescatori.