M5S, si a terzo mandato: lasciapassare per Raggi

Alle ore 12 di oggi venerdì 14 agosto 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti certificati e abilitati al voto hanno potuto esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico M5S Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97.685 preferenze“. E’ quanto si legge sul Blog delle Stelle al termine della votazione nazionale che si è tenuta tra ieri ed oggi e che si è concluso alle 12 su mandato zero e alleanze politiche a livello locale.

L’esito della votazione

Ecco l’esito della votazione certificata dal notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai).

QUESITO 1. Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio? SÌ – 39.235 voti (80,1%); NO – 9.740 voti (19,9%).

QUESITO 2. Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali? SÌ – 29.196 voti (59,9%); NO – 19.514 voti (40,1%).

I primordi del mandato zero: un altro caposaldo che va in soffitta

Era il 22 luglio 2019 quando il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato sul Blog delle stelle l’introduzione del «mandato zero per i consiglieri comunali»: un’innovazione rispetto al limite dei due mandati, regola del M5s per impedire agli eletti di ricoprire un incarico politico app-unto per più di due mandati.

Nell’articolo sul Blog delle stelle, si leggeva che il M5s ha «100 mila iscritti a Rousseau». In pratica, quindi, se il numero degli iscritti in un anno non si è modificato di molto, all’ultima votazione hanno risposto nella misura del 48%.

Zingaretti approva l’ok alle alleanze: “Restiamo diversi ma non avversari”

L’ok giunto dalla base M5S con il voto su Rousseau anche alle alleanze sui territori con altre forze politiche e altri partiti “credo sia un fatto positivo. Noi siamo un’alleanza fra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare si deve essere alleati, non si puo essere avversari. Quindi che si riesca a fare insieme percorsi comuni penso sia un fatto molto positivo”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo dice a margine della conferenza stampa con il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Toscana Eugenio Giani, a Orbetello.