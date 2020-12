Oroscopo, dopo un pessimo 2020 ci crediamo ancora?

Gli esiti di questo annus horribilis cui mancano poco più di 10 giorni alla conclusione, hanno spento qualsiasi bollore o curiosità di chi fino a l’altro ieri attendeva di conoscere dagli astri le previsioni per il suo segno zodiacale.

Tra le radicate convinzioni che il Covid si porterà via, c’è sicuramente la fede incrollabile di taluni nei confronti degli oroscopi. Un anno dopo l’inizio della pandemia, è il concetto stesso di previsione di eventi futuri a vacillare. Lo hanno imparato a loro spese le grandi firme come Branko o Paolo Fox. Quest’ultimo, astrologo dei Fatti vostri è stato bersagliato dai social per il più incauto vaticinio sul 2020. “Un 2020 di crescita, addirittura vantaggioso per viaggi e spopstamenti” aveva previsto Fox a Natale scorso dimostrando che anche i migliori possono sbagliare soprattutto quando in agguato c’è una pandemia di coronavirus. Ma gli utenti non dimenticano e soprattutto non perdonano e il “ma va’ a casa!” uscito dalla gola di un toscanaccio, è uno dei commenti che l’astrologo ha dovuto incassare.

“Io non sono un mago e certe cose non è che le puoi prevedere – come i terremoti e le catastrofi – io guardo l’oroscopo della persona. Quando tu fai l’oroscopo di una persona prendi la data, l’orario e guardi quello che riguarda la persona. Non è che da lì vedi se poi nel mondo ci sono altre cose”, ha provato a dire in sua difesa.

Ma pensate che gli utenti sia rimasti soddisfatti di simile risposta? Manco a dirlo: un ‘nato sotto il segno dei Pesci’ (che è poi anche il mio, sigh!) su Facebookha scritto: “Il 2020 doveva essere l’anno del nostro riscatto. Manco li cani”. Mentre il consiglio di un altro è: “A stó giro l’oroscopo del 2021 saltalo… nun s’offende nessuno”. E un terzo si raccomanda: “Quest’anno in merito al mio oroscopo per il 2021, cerca di farti un pochino i cazzi tuoi. Grazie”.

Va meglio a Branko, l’oroscopista di Rds, Radio Dimensione Suono, e del quotidiano romano Il Messaggero. Nelle sue previsioni meno ottimistiche del 2020 era annunciata “una nuova e mai provata agitazione il primo giorno di primavera, ingresso di Saturno in Acquario. Sarà un blitz di qualche mese soltanto, una prova di resistenza per noi tutti, poi il pianeta rientrerà in Capricorno fino a Natale”. Era il dicembre 2019 quando aggiungeva: “In un campo in particolare l’uomo darà prova del suo immenso ingegno: la matematica, le scienze, la ricerca medica e astrofisica“. Per alcuni commentatori online è bastato per sdoganare ‘Brankolonelbuio’, come è soprannominato, per assegnargli una bella medaglia virtuale di grande ‘profeta’.

Cosa ci attende per il 2021, sempre che possiamo considerare verosimili le previsioni già in circolazione su internet? Sarà un anno speciale, assicura Simon & The Stars, l’astroblogger più amato del web: “Non solo saluta e archivia un buio, statico e infausto 2020, ma apre a una “nuova alba” che segnerà una rinascita planetaria all’insegna dell’ottimismo e della fiducia”.

Gli diamo fiducia?

