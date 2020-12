Qualcuno un giorno ha detto: “Se non puoi lodare, taci”.

Così ha fatto l’autore del libro dal titolo che getterà nell’inquietudine gli antisalviviani doc, quelli che (s)parlando di lui ne alimentano la popolarità e contribuiscono a fare il suo gioco. “Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione” è un assemblamento di ben 110 pagine bianche, dove Alex Green, nome dietro al quale non si sa chi si nasconda, non ha saputo cosa scrivere a giustificazione degli atteggiamenti emotivi da riservare al leader della Lega.

Il libro ‘bianco’, uscito nel febbraio 2019, è ora in cima alla vendite su Amazon al prezzo abbordabilissimo di 6,99 euro. E’ la strana storia di un best seller fuori dal comune, il più venduto nella sezione politica, che offre al lettore pagine ‘ancora da scrivere’.

”Questo libro – spiega l’autore in una nota, condita da una buona dose d’ironia, che accompagna la pubblicità sul sito di e commerce – è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”.

I commenti degli acquirenti invece quali sono?

“Già dalla prima pagina è evidente un’eccellente profondità e accuratezza di analisi storica, politica e sociale. Testo profondamente esplicativo, pur nella sua sinteticità” ironizza un acquirente nei commenti. E ancora: “Questo libro è illuminante. Lo consiglio”. Non tutti però sembrano aver colto l’ironia. ”È una vergogna ed un imbroglio. All’interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine”, si legge in un altro commento, “Lo restituisco”.