Più vicina la fase 2. Migliorano ancora i dati su contagi e guarigioni

“Hanno funzionato le misure di distanziamento sociale per contenere il contagio da Covid”. Lo ha detto Franco Locatelli, Presidente Consiglio Superiore Sanità, durante la consueta conferenza stampa della Protezione Civile alle 18.

Altri 575 morti che portano il numero complessivo a 22.75, ma sono in frenata dei casi positivi. Complessivamente 172.434 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 3.493 in piu’ rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 106.962 le persone positive, con un incremento di 355 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 1.189 unita’. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 42.727 le persone guarite, con un aumento di 2.563 unita’ rispetto a ieri. I deceduti sono 22.745, 575 in piu’ rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi sono ora 25.786 (-1.107 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 2.812 (-124 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 78.364 persone (+3.668). Aumentano i tamponi eseguiti: sono stati finora 1.244.108 (65.705 nelle ultime 24 ore, contro i 60.999 di ieri).

Dati sicuramente positivi, tanto da assistere nei prossimi giorni va un cambio di strategia: addio al bollettino quotidiano in tv che non è mai mancato dallo scorso 22 di febbraio, il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato una modifica alla diffusione dei dati dell’emergenza coronavirus in Italia. Da lunedì non ci sarà più un appuntamento fisso giorno per giorno in conferenza stampa, che verrà ridotto a due volte a settimana (il lunedì e il giovedì).

“Vediamo che c’è un trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il virus non sta scomparendo. Spesso si parla di nuovi contagi, ma si tratta in realtà di vecchie notifiche. Adesso è importante considerare la data della comparsa dei sintomi”. Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nella conferenza stampa all’Iss sull’emergenza coronavirus.