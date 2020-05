Riaprono i cimiteri ma per le Messe attendiamo fine maggio

Riaprono i cimiteri. Bontà del governo e dei sindaci che accolgono senza tante storie le decisioni che vengono dall’alto e che bypassano invece l’invito di qualche prefetto a revocare l’ordinanza relativa alla riapertura il 4 maggio, E’ successo, ad esempio, a Frosinone.

Dunque, save the date: da domani fiore in mano, preghiera sulle labbra e lacrima, se proprio scappa sul ciglio, ci è concesso quello che la Chiesa cattolica annovera tra le opere di misericordia: fare visita ai defunti.

Saremo bravi e disciplinati, frequenteremo i cimiteri rispettando le previste norme di sicurezza. Ad esempio la distanza, non dalla tomba ma dalle tre-quattro persone che incontreremo recandoci dai nostri cari.

Saranno di nuovo consentiti i funerali, in forma ristretta – non più di quindici persone, è capito se il sacerdote è compreso nel numero – e questo è un sollievo per chi è colpito da lutto, se pensiamo alle migliaia di persone che in questi due mesi non hanno potuto salutare il proprio congiunto deceduto per Covid-19, avvolto in fretta e furia in un lenzuolo intriso di soluzione disinfettante e sigillato in fretta in una bara.

Ratificate le modalità per ricelebrare i funerali dal 4 maggio, non solo all’aperto come avevano detto in principio, anche per le celebrazioni liturgiche nel dies domini, la domenica, è stato finalmente raggiunto ieri pomeriggio un accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e governo: potranno riprendere alla fine di maggio, o il 24 o la domenica successiva 31. Sulla scelta della data peserà senza meno l’evoluzione epidemiologica del virus cinese.