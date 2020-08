Roma, 5 stelle meno. Ma con un’app per dissetarsi

Acea da sempre si prende cura di questo prezioso patrimonio storico e sociale conosciuto in tutto il mondo, nato per portare l’acqua potabile fino alle estreme periferie della città. E per trovare il nasone più vicino la società di distribuzione romana li segnala su un’app-Ostia mappa: basta scrivere il luogo dove ci si trova e si apre a tendina l’elenco dei luoghi più prossimi per abbeverarsi.

Cara Virgy, ma neanche a pochi mesi ormai dall’inizio della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione capitolina riesci a pensare a qualcosa di più concreto per questa povera città che hai contribuito con la tua inettitudine a spedire in fondo alle classifiche? Seconda al mondo per ore perse nel traffico, 18º nella classifica italiana per la qualità della vita, 19ª per ambiente e servizi, 40ª per ricchezza e consumi, al 60º posto per la spesa media delle famiglie per beni durevoli, al 105º posto per giustizia e sicurezza, la più cara dopo Milano per il costo medio degli affitti, etc.. (fonte Sole24Ore Lab 2019)

Una discesa verso gli inferi, senza aggiungere i numeri da ricord per incidenti su strade e marciapiedi causati da scarsa o nulla manutenzione ed altro ancora (la violenza cui ci siamo assuefatti, ad esempio) su cui facciamo finta di avere perso la memoria.

Sindaca, non ti senti ancora appagata ed è tutta colpa come al solito dei tuoi predecessori?

Bah!