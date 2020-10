Sgarbi si candida a Roma contro la Raggi

Rinascimento. Non poteva che chiamarsi “Rinascimento” la lista che il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi intende gettare nel confronto all’ultimo voto previsto per la prossima primavera a Roma.

Dopo l’annuncio di Carlo Calenda, fondatore di “Azione”, ora a smuovere le acque della politica romana è il dirompente Vittorio Sgarbi, oggi deputato eletto con Forza Italia prima di passare nel gruppo Misto. Alle amministrative capitoline parteciperà con il simbolo di Rinascimento, il movimento che ha fondato nel 2017 e da allora presentein numerose tornate elettorale locali, Ultima quella in Valle d’Aosta dove ha ottenuto il 5% alle regionali.

Sgarbi parla apertamente di una sfida all’ultimo sangue con l’uscente sindaca pentastellata Virginia Raggi:

“La sindacatura di Virginia Raggi- commenta Sgarbi– passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 D.C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale”.

Con una mossa che costringerà tutti a rivedere programmi e strategie, soprattutto nello schieramento della destra capitolina, Sgarbi ha deciso di giocare d’anticipo, partendo lungo sia rispetto al Pd che a Fratelli d’Italia, i due grandi partiti, unici ad avere chance vere le la conquista del Campidoglio.

La candidatura del sindaco di Sutri, paese della Tuscia distante da Roma una cinquantina di chilometri, rompe quindi gli indugi nel centrodestra e costringe i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al confronto. Sgarbi non sarà solo. Con lui associazioni, comitati, movimenti civici, e tra questi il movimento “No euro – Italia Libera”, guidato da Gian Luca Proietti Toppi, con cui ha recentemente promosso la raccolta di firme per il referendum d’indirizzo per la fuoriuscita dell’Italia dall’Unione Europea.

I dettagli della candidatura di Vittorio Sgarbi saranno diffusi in una conferenza stampa organizzata per mercoledì 14 ottobre a Roma.