Sondaggi: altalena centro-destra, centro-sinistra perde posizioni

La Lega che risale al 32,9%, FdI e FI in lieve calo, entrambe dello 0,2%. Con il partito di Toti il centrodestra si ferma a un decimale dal 50%. E’ il quadro descritto dall’ultimo sondaggio, realizzato da Swg per La7.

Il Pd scende al 17%, perdendo mezzo punto percentuale. Stabili i Cinquestelle al 15,7%, perde posizioni Italia Viva di Renzi. Crescono di poco Sinistra italiana e Azione di Calenda.

Le ultime schermaglie nella compagine governativa hanno ridato fiato al movimento di Matteo Salvini, la nuova Lega che con un congresso lampo che ha approvato per alzata di mano, all’unanimità, il nuovo statuto, è diventata nazionale.

Mentre manca solo un mese al voto cruciale in Emilia-Romagna, la regione più rossa di tutta Italia, dove le elezioni si preannunciano un vero e proprio testa a testa tra il governatore uscente, il dem Stefano Bonaccini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Dall’ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, infatti, i due si distanziano di soli due punti. Se si votasse oggi Bonaccini otterrebbe il 46 per cento con un lievissimo vantaggio sulla Borgonzoni, che si attesterebbe al 44.

Al primo difatti è attribuita una forbice tra il 43 ed il 49 per cento, mentre per la seconda la forbice oscilla tra il 42 ed il 48 per cento. “A pochi giorni dalle elezioni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la sfida per la conquista della Regione Emilia Romagna resta decisamente aperta”. Anche se con ogni probabilità il Pd, senza il sostegno degli alleati grillini, andrà ben poco lontano. A maggior ragione se le Sardine scendono in campo seguendo il consiglio di qualche dem speranzoso.