Sos- fragilità al tempo del Coronavirus

E’ questo l’invito che arriva da alcune realtà impegnate sul territorio nazionale, come CRI Croce Rossa Italiana a quanti, oltre che medici infermieri e psicologi, da semplici cittadini vogliano prestare braccia e offrire impegno diventando “Volontari Temporanei”. Si va dalla consegna a domicilio dei pacchi alimentari, dei farmaci e di beni di prima necessità ad anziani e persone vulnerabili, fino all’assistenza presso desk e centrali operative.

Per aderire basta compilare il modulo presente sul sito della Croce Rossa o chiamare il numero verde 800 065510 “per essere ricontattati dal Comitato più vicino”. E’ previsto un corso online di formazione, con “una durata dai 30 ai 120 minuti e divisa per moduli obbligatori (sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale) e non obbligatori (in base all’attività)”, come riportato dalla CRI.

E tra i più vulnerabili, in questo periodo di emergenza infettiva che impone a tutti di non uscire se non per comprovati motivi di necessità, ci sono i senzatetto. Sono loro che, in angoli di strade cittadine per lo più deserte, hanno come unica protezione delle coperte e le tettoie di palazzi e gallerie. Loro che una casa non ce l’hanno sono i più esposti, nelle ultime settimane, non solo al contagio ma anche all’applicazione cieca del D.P.C.M. sul Coronavirus che ha fatto scattare già le prime denunce per alcuni clochard. L’associazione Avvocato di strada Onlus ha lanciato la petizione “Io vorrei restare a casa. Ma se una casa non ce l’ho?”, con la quale chiedono al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Regione e ai Sindaci di intervenire al più presto, perché nessuno venga lasciato solo.

“Queste persone sono costrette a vivere in strada perché fino ad oggi pochi si interessavano di loro e perché le risorse destinate ai servizi di primaria assistenza e all’emergenza abitativa erano poche o inesistenti – spiega l’Associazione nella petizione – Adesso dobbiamo trovare una soluzione anche per gli ultimi, perché, in questa situazione drammatica, abbiamo compreso che ‘loro’ siamo noi.” Si va dalla richiesta di escludere i senza fissa dimora dalle sanzioni, al sollecitare lo stanziamento di somme che diano ai Comuni la possibilità di offrire spazi e un tetto a questi uomini e donne invisibili, fino alla richiesta ai Sindaci di velocizzare l’iscrizione dei senzatetto nel registro dell’anagrafe, richiesta da tempo avanzata dall’associazione di avvocati volontari. Un traguardo possibile se la comunità più fortunata, quella che ha una casa e un tetto sotto cui rifugiarsi, darà il suo contributo.

Un contributo arrivato immediatamente da chi opera in prima linea per la cura contro il Coronavirus, dai tanti medici virologi e non rimasti accanto ai pazienti, dagli infermieri che sostengono i malati, o da chi in modo meno visibile contribuisce mantenendo puliti gli ambienti ospedalieri.

Un aiuto, a disposizione della collettività, lo forniscono anche psicologi e psicoterapeuti che gratuitamente offrono un servizio di ascolto a chi in questo momento rischia di non farcela a gestire la paura, l’ansia, l’isolamento. E’ quanto sta facendo ad esempio il Codacons, che è possibile contattare via mail all’indirizzo info@codacons.it per essere ricontattati ricevendo un’assistenza dagli psicologi dell’associazione. O la Sipem SoS, società italiana di Psicologia dell’Emergenza, che in alcune Regioni ha messo a disposizione un numero di cellulare per colloqui telefonici rivolti a persone che si trovano in difficoltà emotiva in seguito all’isolamento.

In Lombardia il numero, a cui poter chiamare o inviare un messaggio via Whatsapp per chiedere un aiuto, è 3791898986. In Sardegna è 3791663230 o il numero verde 800197500.

In Veneto, il servizio “inOltre” della Regione, ha messo a disposizione sempre per lo stesso scopo il numero verde 800 334343.

Il Cerip Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell’Università di Messina ha attivato un servizio via Skype “destinato agli studenti, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza” digitando il contatto Skype Cerip Unime.

In Abruzzo, l’Associazione Erga Omnes con i suoi psicologi volontari offre un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, al numero 3298263353.

In Piemonte, a Torino, il Centro Clinico di Psicologia al numero 3807704182 o all’indirizzo mail info@centroclinicopsicologiatorino.it fornisce un colloquio gratuito psicologico individuale e familiare a chi ne ha bisogno.

Una lista che, di volta in volta, vi aggiornerò con nuovi numeri utili da contattare per non sentirsi soli e, peggio, sopraffatti dalla paura della solitudine.

Un’ultima attenzione la voglio dedicare a quelle donne che, costrette in casa, rischiano di continuare a subire violenze in silenzio tra le mura domestiche. L’invito a non fare finta di niente, a non subire rimane anche in questo periodo. E le possibilità di salvarsi, salvando quando ci sono anche i figli, restano invariate. Resta il numero di emergenza da chiamare, il 1522 o i numeri di emergenza delle forze dell’ordine. Inoltre la Casa delle Donne Lucha y Siesta ha attivo un numero di cellulare, 3291221342, che fornisce alle donne ascolto e accompagno H24 e colloqui telefonici. Oppure l’indirizzo mail nonseisola.lucha@gmail.com.

Non sei sola, ripetono le donne di Lucha alle altre donne in difficoltà. Un motto che se esteso a tutte le zone d’ombra, rese invisibili dall’emergenza e dall’isolamento di queste settimane, renderà più realizzabile la frase che tanti bambini hanno scritto e colorato dall’inizio della quarantena: ‘Andrà tutto bene’. Un auspicio, che è anche un impegno che dipende da tutti.

E se non possiamo aiutare diversamente, ricordiamoci intanto di #restareacasa.

Anna Giuffrida, La lente di un cronista