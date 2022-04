L’italiano c’è, allora usiamolo!

Siamo un popolo affetto da un’anglomania che potrebbe anche trasformarsi presto in anglopatia se non invertiamo la tendenza ad esprimerci in inglese usando termini che in italiano hanno un corrispettivo preciso. Per un’ecologia linguistica, di fronte agli anglicismi riprendiamo invece in mano il nostro vocabolario.

Andiamo con gli esempi: lockdown, booster, cluster e smart working sono entrati nell’uso corrente praticamente da due anni, dopo l’arrivo del virus cinese. Sarebbe stato difficile pronunciare al loro posto, nell’ordine: confinamento, vaccino, focolaio e lavoro da remoto o a distanza? La conference call, più sinteticamente ‘call’, si è diffusa anch’essa durante la pandemia, quando tutti i raduni di lavoro sono stati cassati per contenere il diffondersi della malattia. Così come lo streaming, tanto usato per congressi e aggiornamenti professionali che diversamente avrebbero lasciato indietro molte categorie di lavoratori. Fortuna che si è salvata la DAD, acronimo di didattica a distanza che in inglese avrebbe suonato come DAN, ovvero “distance learning nowadays”.

Insomma, l’abuso di vocaboli inglesi – usati spesso solo per distinguersi o apparire più professionali – è diventato una tendenza degli ultimi anni. Che se non piace o piace poco agli ex giovani, persone che l’inglese lo hanno studiato poco o per nulla, abbiamo visto che non soddisfa nemmeno il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, per quasi dieci anni presidente della Banca Centrale Europea, il quale parlando di smartworking e babysitting ebbe ad commentare: “… Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi…”.

La sollecitazione del nostro Premier, vecchia ormai di un anno, che ha scaldato i cuori dei nostalgici ed anche dell’Accademia della Crusca che l’ha accolta come un invito sereno a scegliere parole italiane e fare a meno di inutili forestierismi. La speranza in una maggiore sensibilità sulla questione è stata appoggiata dalla proposta di legge per l’introduzione della lingua italiana in Costituzione, presentata da 7 cittadini italiani e appoggiata da Fratelli d’Italia che già in passato ha chiesto la costituzionalizzione dell’italiano – “ proposta presentata a ogni legislatura e a ogni progetto di riforma costituzionale governativa “, ricorda Giorgia Meloni -.