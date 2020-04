Covid, Cina: zero decessi. Wuhan libera da ultime restrizioni

Tra le tante notizia che ancora mettono in allarme – gli Stati Uniti, ad esempio, marciano ad un ritmo di poco più di un migliaio di morti per Covid-19 al giorno, cinquemila in meno di cinque giorni e quasi 11 mila in totale su 370 mila casi di contagio – una buona e rincuorante notizia arriva dall’Estremo Oriente.

Nessuna vittima, nessun contagio locale e 32 casi importati, meno dei 39 di ieri: è l’ultimo bilancio sull’epidemia di coronavirus in Cina fornito oggi dalle autorità sanitarie di Pechino, secondo cui in tutto il Paese si contano 81.740 casi, mentre quelli importati dall’estero salgono a 983, 32 dei quali diagnosticati ieri. Le vittime totali sono 3.331.

A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell’Hubei e il suo capoluogo Wuhan già quindici giorni fa hanno iniziato a non segnalare nuove infezioni per cinque giorni di fila. Il Paese nel suo insieme registra zero nuovi casi interni di coronavirus. Proprio oggi Wuhan – la città da cui è partita la pandemia – revoca le ultime restrizioni dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown. A partire dalla mezzanotte ora locale (le 18 in Italia) riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in buona salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti, potrà riprendere a viaggiare in treno.