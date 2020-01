Davos, il potere di pochi che domina il mondo

Solo su invito è possibile andare a Davos dal 21 al 24 gennaio 2020. Nella ridente comunità montana a 1560 mt di altitudine, situata nelle Alpi svizzere, nel Cantone dei Grigioni, si terrà infatti l’annuale Forum economico mondiale.

Dal mondo che conta, ovvero quello dove si decide tutto in materia di economia e finanza, arriveranno in tanti: 2500 invitati tra capi di stato, banchieri, accademici, giornalisti, miliardari, premi nobel e gestori di fondi che prenderanno parte ai lavori. A disposizione per ogni esigenza limousine, elicotteri, aerei e quanto serve per raggiungere comodamente Davos. Ovviamente non si bada a spese e, tanto per fare un esempio. un volo in elicottero dall’aereoporto di Zurigo alla proibitiva cittadella del potere costa 10 mila euro. Diecimila euro per un’ora di volo ad ammirare le splendide Alpi svizzere.

Interessante anche, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’offerta di ricezione alberghiera. La capienza e l’offerta sono migliorati molto negli ultimi due anni, con la costruzione del lussuosissimo hotel Intercontinental, di proprietà della Credit Suisse e con la disponibilità di chalet extralusso che garantiscono privacy e spazi maggiori per le riunioni riservate. Il prezzo, udite udite, non supera o supera di poco i 150 mila euro per soli 5 giorni di permanenza dei diretti interessati. Lo staff è escluso dall’ospitalità. Cifre allucinanti ma più che abbordabili per i potenti della finanza mondiale.

Ma oltre la disponibilità alberghiera c’è la sostanza dei lavori che faranno diventare per quattro giorni Davos il fortino più blindato al mondo. Cinquemila soldati, agenti speciali e cecchini garantiranno la sicurezza degli invitati.

Ma perché essere lì è importante?

Perché lì si incontrano, si discutono e si colgono le infinite opportunità del mercato finanziario mondiale. Lì si riunisce il core business di imprese, industrie e magnati. Sono loro che decideranno le sorti della qualità di vita di tutto il pianeta.

Il WEF (World Economic Forum) è un sistema caratterizzato e selezionato da giocatori appartenenti all’alta finanza, per lo più depositari di un gioco di società ben definito. Solo in gruppo e con le possibili alleanze che nasceranno, i giocatori potranno muovere il prezzo del petrolio, dell’oro e dei tassi d’interesse. Gli stessi banchieri che vi partecipano sono comunque uomini di potere legati alle regole e alle forze sistemiche che rappresentano interessi e business di tutti, a cominciare da loro.

Guardando da lontano la città svizzera non si potrà non scorgere un muro immaginario tra il potere della ricchezza e il resto dell’umanità.

Le persone di tutti i continenti, ferme simbolicamente sotto la montagna svizzera, resteranno in attesa del loro destino senza poter dare contributo alcuno. E, soprattutto, senza poter incidere su quelle decisioni che alla fine condizioneranno le loro vite. Come dire che tutto è nelle mani di questi gnomi e di questi potentati che stabiliranno ogni cosa in materia di lavoro, famiglia, sicurezza, salute, politica, equilibri ecologici.

In questo mondo di contrasti, di distanze siderali tra i ricchi e i poveri, un mondo di precariato e incertezze, pensare che questo evento possa cambiare le sorti di molti di noi sembra quasi impossibile.

Ma la realtà è questa e bisogna prenderne atto. Oggi la società moderna è sempre più orientata allo sfruttamento delle risorse minerarie e agricole a basso costo e all’utilizzo di masse di manodopera sempre più precarie e mal retribuite. Il business, che lo si voglia o no, è questo. Con tutte le conseguenze che conosciamo e che spesso portano con sé derive di grandi squilibri locali e internazionali, sia sul fronte del sociale che su quello della sicurezza e dell’assistenza più in generale.

Nei prossimi giorni avremo le prime indicazioni di quello che i grandi della sala di regia dell’economia mondiale prevedono per questo 2020 apertosi con preoccupanti segnali di instabilità politica, militare, che non lasciano presagire nulla di buono.

Barbara Ruggiero