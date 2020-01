Mercato casa in ripresa: mattone rende più dei Bot

Per anni abbiamo dovuto archiviare frasi del tipo “il mattone non perde mai di valore”: lo sanno bene le migliaia di persone che hanno dovuto ‘svendere’ i propri beni, magari per necessità, deprezzati fino al 40% del valore iniziale.

Oggi, il mattone sembrerebbe ripartire dopo una crisi che è durata almeno un decennio: gli esperti sono pronti a giurare che il mattone adesso rende più dei Bot.

L’investimento nell’acquisto di una casa, dunque, torna in auge trainato dal boom degli affitti brevi, che si sta ridimensionando, ma anche dalle occasioni d’acquisto che si sono presentate sul mercato in termini di prezzi. Anche se le compravendite di immobili hanno ripreso a crescere dal 2014, con i tassi d’interesse per i mutui ai minimi, l’acquisto di una casa è oggi più allettante che mai.

In molti paesi il mercato immobiliare si sta surriscaldando, con il rischio di una bolla in città come Parigi, Amsterdam e Monaco di Baviera. Non sembra invece correre questo pericolo il mercato immobiliare italiano, zavorrato da una popolazione che non cresce e dal fatto che 6 giovani su 10 tra i 18 e i 35 anni vivono ancora con i genitori, spesso perché non possono permettersi l’acquisto di una casa.

Per anni il mattone è stato l’investimento per eccellenza degli italiani, capace di proteggere i risparmi dall’inflazione. Il prezzo delle abitazioni ha continuato a salire fino alla crisi dei mutui subprime e dei debiti sovrani. Ma dal 2011 ha imboccato un trend di declino, da cui non sembra riprendersi.

Chi sognava una seconda casa o un appartamento in una città universitaria per fare studiare i figli sta tornando ad acquistare. Non solo. Chi ha disponibilità di spesa consistente si organizza in club deal (gruppi di investitori) e si mette in concorrenza con soggetti istituzionali per acquistare immobili a reddito, uffici o negozi di lusso.