Se i voti dei super partes diventano determinanti

Il casospacca la politica e alla fine è il presidente del Senato,, a determinare la data, quella già stabilità, per votare l’autorizzazione a procedere contro il leader della Lega.Lunedì 20riunirà ladi Palazzo Madama per votare sulladal, tribunale che accusa l’ex ministro dell’Interno di sequestro di persona per aver trattenuto – lo scorso 25 luglio – lasei giorni al largo della Sicilia con 131 migranti a bordo.Il voto della seconda carica dello Stato è stato determinante per salvare la data del 20 gennaio che Cinque Stelle e Pd avrebbero voluto far slittare a dopo elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Una scelta, quella della Casellati di non astenersi, come invece è consuetudine delle figure istituzionali super partes – che comunque, va precisato, si è espressa a conferma della data già stabilità per votare l’autorizzazione a procedere, e non sul merito di un processo a Salvini – che ha alzato uno scontatissimo polverone di polemica all’interno di una maggioranza indignata. Indignata si, ma solo in questo caso che li ha visti sconfitti. Favorevole invece, nei giorni precedenti, al voto determinante del Presidente della Commissione Giustizia della Camera – anche qui una donna, la pentastellata Francesca Businarolo- che ha votato per la soppressione della proposta di legge Costa (Fi) che vuole stoppate la riforma Bonafede entrata in vigore col 1^ gennaio. I voti a favore sono stati 23 a 22 e decisivo è stato, appunto, quello della presidente di Commissione.Due presidenti che non si astengono nella votazione, come una volta l’opposizione e l’altra Pd e Cinque Stelle, si sarebbero aspettati. Due donne determinanti in una maggioranza che perde pezzi ogni giorno.A.B.