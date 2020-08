Swg, in leggero aumento Lega, FdI e M5s. Cala di poco il Pd

Il sondaggio politico, l’ultimo della stagione, condotto da Swg per il TgLa7, vede la Lega in trasformazione identitaria in questi ultimi giorni, in leggero aumento (+0,2) posizionarsi ancora al primo posto. La insegue il PD con il 19,6, che perde quello 0,2 conquistato dalla Lega. Al terzo posto nella scelta degli italiani ci sarebbe il Movimento Cinque Stelle con il 16,4, vale a dire un aumento dello 0,4 rispetto al sondaggio della settimana scorsa. A tallonarlo con il 14,2% il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia che guadagna un + 0,3 rispetto alla stima del 27 luglio.

Perde invece lo 0,2%Forza Italia che si attesta al 6,0, seguono a distanza di tre punti Sinistra italiana e nmovimento dell’articolo 1, anche loro in calo di 0,2 punti percentuali. Azione di Carlo Calenda è al 3,3 e più o meno appaiato, al 3,1, Italia Viva di Matteo Renzi: anche questo partito è in leggera crescita: + 0,1. Seguono poi i Verdi 1,9, con incre 0,1, Più Europa 1,8, Cambiamo 1,4.

Non si esprime sull’eventuale orientamento di voto il 36% degli intervistati, il 2% in meno rispetto all’ultima settimana di luglio.

Opinione pubblica, dunque, ancora divisa sulla gestione dell’Italia della trattativa sui fondi Ue e sul continuo flusso migratorio di sbarchi clandestini che il premier Conte giudica ora non più tollerabili. “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, e che in questo momento in cui la comunita’ internazionale ha fatto sacrifici i risultati vengano vanificati da migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri e inflessibili». Così il presidente del Consiglio arrivando ieri la Cerignola. Ma l’inflessibilita’ dell’avvocato del popolo e’ gia’ stata messa a dura prova questa mattina, quando da un veliero sono sbarcate a Gallipoli 84 clandestini che sono stati soccorsi da Guardia di Finanza e 118, poiché erano rimasti incagliati sugli scogli. A bordo dell’imbarcazione diverse famiglie, tra cui 11 donne e tre bambini. Si tratta di persone in arrivo da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan. Sono stati tutti trasportati al centro don Tonino Bello di Otranto.