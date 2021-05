L’etoile della Scala raggiunge le sorelle in Cielo. Addio a Carla Fracci

“Eterna fanciulla danzante”, così la definì il poeta Eugenio Montale. L’eterea ed elegante “Prima Ballerina in assoluto”, come scrisse il NY Times nel 1981, Carla Fracci ha lasciato questa mattina la vita terrena. Aveva 84 anni e un tumore che ha affrontato con coraggio e riservatezza, lontana dalle luci del palcoscenico. Per renderle omaggio questa mattina, alle ore 12, viene aperta la camera ardente allestita nel foyer del teatro alla Scala. I funerali si svolgeranno invece sabato nella chiesa di San Marco, a Milano.

Pur senza la nobiltà delle origini – era figlia di un tramviere dell’azienda trasporti meneghina – Carla Fracci aveva un innato comportamento regale che fin da bambina era stato notato, tanto da suggerire alla mamma un corso di danza per la piccola. Fu questo per Carla l’inizio dello studio del ballo classico alla Scuola di danza del Teatro alla Scala nel 1946. Nel 1954 consegue il diploma divinel 1954, poi prosegue la sua formazione artistica partecipando a stage avanzati a Londra, Parigi e New York. Tra i suoi insegnanti c’è la grande coreografa russa Vera Volkova (1905-1975). Dopo solo due anni dal diploma diviene solista, poi nel 1958 è già prima ballerina.

Per lei è l’inizio di un periodo che non finisce più, dove balla con compagnie estere e rinomate come il London Festival Ballet e il Royal Swedish Ballet, e interpreta in maniera sublime ruoli importanti nelle opere teatrali, perlopiù drammatici , ‘Il lago dei Cigni‘ ne è un esempio, e romantici, come Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini, o Giselle.

Ha diretto inoltre, nella sua vita, il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli; dell’Arena di Verona e del Teatro dell’Opera di Roma. Spesso nella sua carriera di ballerina ha collaborato con il marito Beppe Menegatti, regista teatrale di molte delle opere nelle quali la moglie danzava. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Carla Fracci ha avuto un solo grande amore: quello per il marito oggi 91enne e cioè quello per il regista teatrale Beppe Menegatti. Un sodalizio che li ha coinvolti nella vita provata come in quella lavorativa, iniziato nel 1964 e coronato dalla nascita di Francesco.