Sondaggio: partiti al governo perdono fiducia. Vola Giorgia Meloni

La penultima settimana di maggio chiude col segno meno per tutti i principali partiti. Perdono voti la Lega, il Pd, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva. E’ stabile Forza Italia, mentre gli unici a guadagnare voti sono Fratelli d’Italia e Azione.

Il sondaggio effettuato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, vede ancora la Lega in testa, ma con un calo dello 0,3%: ora il Carroccio è al 25,9%, inseguito ancora dal Pd, che perde un altro 0,1% e si ferma al 20,7%, con poco più di cinque punti di distanza dal partito di Matteo Salvini. Perde consensi anche il Movimento 5 Stelle, che scende dello 0,1% e mantiene comunque il terzo posto con il 15,1%. Si avvicina, però, Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna 0,2 punti percentuali e si attesta al 14,9%, nuovo record. Stabile Forza Italia all’8,1%, mentre scende ancora Italia Viva (-0,1%) al 3,3%. In leggera crescita troviamo anche la Sinistra al 2,8%, ma soprattutto Azione di Carlo Calenda che guadagna lo 0,4% e si attesta al 2,4%. In leggero calo

Insieme al sondaggio sui partiti politici c’è anche la nuova classifica dei governatori che vede Luca Zaia, presidente regionale del Veneto, in testa a tutti.