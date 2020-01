Troppo rumore: condomini vincono partita. L’oratorio chiude

“Troppo rumore”. Un condominio reputa insopportabile l’allegria, gli schiamazzi dei bimbi che giocano nel campetto vicino e adotta un mezzo ‘strategico’, una denuncia per far cessare questo rumore. La querelle ha inizio quasi tre anni fa, con il deposito del ricorso il 17 maggio 2017. E’ stato un gruppo di condomini del primo, secondo e terzo piano – prima tre, poi altri due – che contestavano i “raduni ludici e sportivi con l’impiego di molteplici palloni da gioco e impianti amplificatori durante molte ore del giorno”. Da qui la richiesta di “adottare idonei accorgimenti tecnici atti a contenere le immissioni rumorose”.

La partita diventa allora tra condomini e aspiranti calciatori, ma la disputa si sposta di tutta la sportività non è più sportiva mentre il terreno su cui si ‘gioca’ si sposta all’interno di un tribunale. Quello di Palermo, capoluogo di una regione che per il tasso di natalità è terza dopo Trentino e Campania quanto al tasso di natalità. L’incontro finisce uno a zero per gli intolleranti mentre l’arbitro – il giudice – si fa consegnare simbolicamente il pallone che deve sparire fino a quando non saranno predisposti i lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto, ovvero trasformarlo in una bolla di gommapiuma. Opere per migliaia di euro, quasi 20 mila, secondo una prima stima. Troppi per la parrocchia, Santa Teresa del Bambin Gesù, guidata dai missionari del Sacro Cuore e che si regge sulla buona volontà e sulla provvidenza.

La stessa parrocchia ha rimarcato che quei luoghi le sono stati donati nel 1955 con l’espressa finalità della “ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia” con destinazione immutabile. Perciò sin dalla sua istituzione l’oratorio ha organizzato e ospitato attività sportive e ricreative con celebrazioni di tornei giovanili. Per di più le attività “non si svolgono in modo disorganizzato essendo invece programmate nel contesto del Csi (Centro sportivo italiano), ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana”, eccependo “il mancato superamento dei limiti di intollerabilità e l’assenza di periculum in mora: le immissioni rumorose si sarebbero consumate soltanto in modo occasionale”.

Ma proprio come nello sport, non è finita finché non è finita. Al termine di una accesa assemblea, con numerose famiglie presenti, la comunità religiosa ha deciso a grande maggioranza di presentare reclamo per provare a ribaltare il verdetto: nuova gara, nuovo arbitro dal 31 gennaio e i biglietti sono stati tutti venduti. Gli spalti sono gremiti e l’attesa è fortissima. La palla torna al centro.