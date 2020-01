Virus Cina: cresce allarme. Epidemia pesa anche su mercati

Nel 2003 fece 800 vittime. Allora fu chiamata Sars (Severe acute respiratory syndrome): si trattava di polmonite virale altamente contagiosa che fu scoperta da un medico italiano (che ne morì) e si diffuse soprattutto nei paesi asiatici e in Canada.

Oggi c’è un nuovo allarme che ha già oltrepassato i confini cinesi: un nuovo coronavirus che in pochi giorni ha fatto 9 vittime, tutte nella città di Wuhan, focolaio dell’epidemia, dove risultano contagiati 15 sanitari. Ma i contagiati aumentano di ora in ora è i casi accertati in tutto il Paese al momento sono 400. Anche dall’Australia e’ arrivata notizia di un contagiato, un uomo rientrato proprio dalla Cina, e anche negli USA si registra il primo contagio.

Del nuovo Coronavirus che si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale si sa soltanto che si trasmette da uomo ad uomo e sembra avere caratteristiche in comune con quello della Sars. Ma non se ne conoscono i tempi d’incubazione, che cui ipoteticamente qualsiasi cinese proveniente dall’area colpita può essere portatore sano.

Se, come qualcuno ha detto, nel frattempo vi fossero altri 1700 casi di contagio, il rischio che il virus sbarchi anche in Europa potrebbe non essere più mero allarmismo. Trasmissibile da uomo e uomo, il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha ritoccato al rialzo la classificazione del rischio, portandolo da “basso” a “moderato”.

Per le autorità europee il pericolo è minimo, ma il virologo Roberto Burioni del San Raffaele di Milano spiega che non esiste ancora nessun vaccino e vista la velocità di contaminazione dell’infezione, c’è da essere preoccupati. Quanto alla sindrome cinese, quello che accomuna i pazienti affetti dal virus è il fatto di essere stati nei giorni precedenti allo scoppio dell’epidemia presso un locale mercato del pesce di Wuhan, dove, cosa molto frequente a quelle latitudini, venivano venduti anche animali vivi di altra natura, come conigli, serpenti e altri animali selvatici. «È quindi accaduto quello che noi virologi chiamiamo “spillover”, ovvero “tracimazione”. Un virus è passato da un animale a un uomo e si è adattato all’uomo: ora è a tutti gli effetti un virus umano. Un nuovo virus umano», spiega ancora il virologo Burioni

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per oggi, a Ginevra, il Comitato di emergenza, che si riunirà per accertare che il fenomeno “rappresenti effettivamente un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale e quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla”. Intanto, sotto stretta osservazione rimangono Singapore, Hong Kong, Indonesia, Thailandia, Giappone, Taiwan e Usa (per quest’ultime due, nella notte è stato accertato il primo caso). Anche all’aeroporto di Roma Fiumicino, come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale, è in vigore una procedura sanitaria per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aerei provenienti da Wuhan di passeggeri affetti o con sintomi del virus.

La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nell’area colpita.

Il Partito Comunista Cinese avverte i funzionari locali di non nascondere i casi dell’epidemia, come avvenuto durante l’epidemia di Sars nel 2002-2003. “Chiunque deliberatamente ritardi o nasconda di riportare casi per il proprio interesse sarà inchiodato al pilastro dell’infamia per l’eternità”, ha avvertito la Commissione per gli Affari Politici e Legali del Pcc dal proprio account social, citato dal South China Morning Post.

Nel messaggio, l’organo del Pcc invita i funzionari alla trasparenza per evitare i rumors e ridurre i timori dei cittadini, citando l’epidemia di Sars dei primi anni Duemila, segnata da ritardi e occultamenti dei casi che hanno colpito la credibilità del governo e la stabilita’ sociale. “Ingannare noi stessi peggiorerà soltanto l’epidemia”, conclude il messaggio, “e renderà un disastro naturale controllabile un disastro umano estremamente costoso”.