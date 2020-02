Coronavirus, lite Governo- Lombardia. Ma ‘carta canta’

“L’Italia è un paese sicuro. Noi confidiamo di poter subito raggiungere un risultato contenitivo del contagio da coronavirus”. Ora il premier Giuseppe Conte è tranquillo, tanto da poter affermare con una certa sicurezza, in conferenza stampa, che in riferimento ai casi di focolai di Coronavirus “L’Italia è un paese sicuro, forse molto più sicuro di altri. E’ un paese sicuro, nel quale si può viaggiare e si può venire a fare del turismo. Ci sono delle aree delimitatissime del nostro territorio che in questo momento abbiamo assoggettato a delle restrizioni, ma sul resto del territorio si può viaggiare tranquillamente”.

Ora il previdente del Consiglio è tranquillo, dicevamo. Ma ieri non lo è stato affatto. Tanto da potersi permettere di affermare che i casi di Covid-19 in Lombardia si erano moltiplicati a causa della “gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi”. Con evidente riferimento all’ospedale di Codogno, la struttura sanitaria che ha accolto il primo paziente risultato dopo giorni positivo al virus cinese. Secondo Palazzo Chigi i medici non avrebbero seguito le regole provocando il contagio del Coronavirus. Accuse che sommate alle affermazioni del tipo “nessuno deve andare per la sua strada o creiamo confusione, dobbiamo sempre adottare provvedimenti in piena concordia” hanno infastidito la Regione a guida leghista. L’assessore Giulio Gallera e il governatore Attilio Fontana hanno definito “ignobile” l’attacco di Conte e rivendicato di aver seguito alla lettera le indicazioni fornite dal governo nelle circolari ministeriali.

“Il sistema sanitario nazionale, strutturato su base regionale” richiede un “coordinamento” rispetto ad un’emergenza “di carattere nazionale” come il Coronavirus, ha detto Conte in un’intervista a Raiuno in onda ieri sera verso le 23,40, aggiungendo che è quanto sta cercando di realizzare con i presidenti delle Regioni. “In assenza di un tale coordinamento” si renderanno necessarie misure che “conterranno le prerogative dei Governatori” ha precisato.

Il presidente della Regione Lombardia giudica l’ipotesi del premier di contrarre le prerogative dei governatori in materia di sanità “parole in libertà che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza”.

Carte alla mano la ragione è dalla parte del governatore lombardo che, insieme all’omologo veneto, al trentino e al friulano qualche settimana fa avevano firmato insieme una lettera indirizzata a Palazzo Chigi con la quale si chiedeva di essere messi in condizione di aumentare i controlli per il Coronavirus. “Ma siamo stati accusati di essere razzisti e di voler diffondere il panico”, dice Fontana che ricorda anche cosa assicurò il presidente del Consiglio il 3 febbraio: ‘Fidatevi di me, ci penso io’, disse. “Adesso quindi non può venire a dire che siamo noi i responsabili”.

Il fulcro della polemica, e anche dell’emergenza Coronavirus, ruota attorno alla storia clinica di M.Y.M., il “paziente uno” risultato positivo al test del Covid-19. Il 38enne, secondo quanto raccontato dai familiari, soffre i primi sintomi influenzali intorno al 14 febbraio. Il 18 si presenta in pronto soccorso, si fa visitare, non è grave e quindi viene rimandato a casa. Solo il giorno successivo, il 19, a causa del peggioramento delle condizioni scatta il ricovero. I test daranno esito positivo: Mattia è positivo al Coronavirus e Codogno si trasforma nel centro dell’epidemia italiana. L’inizio di tutto.