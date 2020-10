Covid, Oms: situazione in Europa molto preoccupante

Il Covid-19 è ora la quinta causa di morte. L’evoluzione della situazione coronavirus in Europa è “molto preoccupante”: a dirlo il direttore dell’ufficio regionale dell’Oms, Hans Kluge, nel corso di un briefing sul Covid-19.

“Il numero di casi di coronavirus al giorno è in aumento, così come i ricoveri in ospedale. Il Covid è adesso la quinta causa di morte ed è stata raggiunta la soglia di 1.000 morti al giorno”, ha detto ancora Kluge.

In Italia gli ultimi dati del Ministero della Salute segnalano 8.804 nuovi positivi al tampone e 83 morti su tutto il territorio nazionale. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 539, con un incremento di 25 unità.

Visto l’aumento dei casi, in molti tra i virologi cominciano a prospettare un possibile nuovo lockdown a dicembre. Un’ipotesi che non viene scartata dal premier Giuseppe Conte, secondo il quale “molto dipenderà dal comportamento di tutta la comunità nazionale. E’ una partita dove vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti”.