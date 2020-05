Il prodigio del sangue di San Gennaro si avvera a porte chiuse

‘O’ miracolo’ c’è stato, questa volta ancora prima che iniziasse la consueta supplica che la comunità di fedeli insieme all’officiante intona per chiedere a San Gennaro, il Santo più amato a Napoli e in tutta la Campania, di dare cenno, attraverso lo scioglimento del suo sangue custodito in una teca, di voler accogliere la richiesta della comunità orante.

La crisi sanitaria causata dal coronavirus ha bloccato anche la processione che secondo tradizione si fa il sabato che precede la prima domenica di maggio. Si è sempre tenuta dal Duomo alla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto di San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni. In questa occasione, si verificava (quasi sempre) l’evento della liquefazione del sangue del martire Gennaro. La processione si svolgeva in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, a Napoli, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San Gennaro.

Dunque, quest’anno niente solito rituale: l’Arcidiocesi del capoluogo campano lo ha confermato due giorni fa assicurando che alcune trasmittenti televisive avrebbero trasmesso la supplica per la liquefazione del Sangue. L’evento, officiato dal cardinale Crescenzio Sepe si è svolto sempre nel Duomo di Napoli, nel deserto della chiesa maggiore priva di fedeli come impongono le restrizioni per il Covid-19.

L’abbraccio tra il Patrono ed il suo Popolo è stato solo mediatico ma «non per questo meno intenso e partecipato» dicono all’emittente locale. Ma il miracolo quest’anno non ha avuto nemmeno bisogno della supplica: il cardinale Sepe infatti ha trovato in apertura della cerimonia la teca con il Sangue già visibilmente sciolto.