L’Emilia Romagna si prepara alla svolta ‘green’

Mobilità sostenibile in Emilia Romagna, sesta regione italiana per estensione e densità di popolazione. A curare l’attenzione per le modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati, ovvero l’inquinamento atmosferico, hanno iniziato singolarmente diverse città sul territorio: Cesena e Cesenatico nel febbraio scorso, quando ancora non si era affacciato lo spettro dell’epidemia da Covid-19; quindi Parma, proprio alla fine del lockdown, con la paura riprendesse in pieno il traffico delle auto private. La gioiosa e accogliente Rimini, invece, si è attrezzata già dalla scorsa estate con monopattini elettrici, scooter e bike sharing. In occasione della scorsa edizione (settembre 2019) della Settimana Europea della Mobilità, poi, l’Unione e i Comuni della Bassa Romagna hanno aderito all’iniziativa di mobilità sostenibile “E’ tempo di muoversi”, mettendo in campo azioni per orientare la mobilità in un’ottica di sostenibilità.

Ora però il pacchetto di misure ‘green’ che puntano a ridurre l’inquinamento e incoraggiare la mobilità sostenibile su tutto il territorio emiliano-romagnolo assume maggiore concretezza. La Regione infatti ha deciso di adottare il verde approvando un pacchetto di risoluzioni sulla sostenibilità ambientale proposte da Emilia-Romagna Coraggiosa e Europa Verde. La sostanza è un impegno ad attuare la svolta “green” anche attraverso l’incentivazione dello smart working per limitare gli spostamenti. Sul tema della mobilità in particolare c’è una richiesta di revisione del piano regionale interno, con l’inclusione dei mezzi di micromobilità elettrica come hoverboard, segway e monopattini elettrici.