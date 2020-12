Mascherine anche in famiglia? Sarebbe meglio

I lungimiranti edotti su questo virus che non vuole proprio abbandonarci hanno pronosticato per gennaio il rischio di un nuovo picco di contagi per scongiurare il quale si invitano tutti ad usare le mascherine anche in famiglia. Può sembrare imbarazzante con i parenti – la mascherina è pur sempre una barriera che rende più difficile dare e ricevere quell’affetto che avrebbe bisogno di un bacio, oltre che di un abbraccio – . Ma indossarla “contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi”, dicono. Un’esortazione avanzata già da qualche tempo dalle associazioni che curano gli anziani proprio perché “8 contagi su 10 avvengono in famiglia”.

Ora la sezione Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito di una “ulteriore rinascita” di Covid-19 all’inizio del 2021, esortando le famiglie a indossare mascherine durante gli incontri con i parenti quest’anno a Natale.

“C’è un alto rischio di un’ulteriore rinascita nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021, e dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla”, ha detto l’organizzazione in una nota, aggiungendo che, anche se può sembrare imbarazzante indossare le mascherine con i membri della famiglia, “farlo contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi”.

“Si deve andare verso una stretta. Occorre un Natale molto limitato con una grande sensibilizzazione da parte dei singoli, ognuno deve ridurre per quanto possibile la quota dei contatti interpersonali”, commenta il virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, su Rainews 24.

“Gli elementi più a rischio sono ormai chiari: la casa e i bar, dove si pranza e si cena insieme – ha spiegato Pregliasco – è in questo momento che avviene una vicinanza stretta senza le mascherine. È un elemento tristissimo per la catena dei lavoratori della ristorazione e del turismo. Ma in questi ambiti si vede la differenza oggettiva dei risultati in termini di calo ed è lì che dobbiamo lavorare. Ogni contatto è a rischio”.